Останнім часом в Україні все частіше виникають ситуації, коли водіїв зупиняють на мобільних блокпостах. Фокус розібрався, як слід діяти водію.

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Випадки, коли представники поліції та територіальних центрів комплектування (ТЦК) зупиняють водіїв та вимагають пред'явити документи, зокрема військовий квиток і навіть погрожують примусовою доставкою до військкомату, непоодинокі. Проте, чи законні такі дії людей у військовій формі і чи можуть ТЦК вручати повістки на блокпосту?

Що таке мобільний блокпост та чи має він юридичний статус?

Передусім зазначимо, що не всі блокпости на шляхах українських міст і селищ мають юридичний статус. Згідно із Порядком Кабміну № 1455, блокпост — це дорожній укріплений контрольно-пропускний пункт (КПП) із озброєною охороною, здатний самостійно тримати кругову оборону. Такі КПП встановлено на в'їзді чи виїзді на територію території, де запроваджено воєнний стан та комендантську годину.

В Україні все частіше виникають ситуації, коли водіїв зупиняють на мобільних блокпостах

Як пояснив Фокусу юрист АО "Віннер Партнерс" Костянтин Скляр, згідно із законодавством, блокпости можуть встановлюватися лише за наказом військового командування та військової адміністрації. У цьому наказі мають бути чітко прописані місцезнаходження блокпоста, права та обов'язки перевіряючих. Мобільні блокпости, які встановлюються без відповідного наказу, не мають юридичного статусу.

Блокпост — це дорожній укріплений контрольно-пропускний пункт (КПП) із озброєною охороною, здатний самостійно тримати кругову оборону

"Поліція має право зупиняти транспортні засоби лише у випадках, передбачених статтею 35 Закону "Про Національну поліцію". До підстав зупинки авто належать: порушення правил дорожнього руху, технічна несправність авто, підозра у причетності до злочину, розшук автомобіля. У воєнний час діють додаткові правила, які дозволяють тимчасово обмежувати рух на блокпостах. Однак це не дає автоматичного права вимагати військовий квиток у всіх поспіль. Для перевірки документів має бути підстава", — коментує ситуацію Костянтин Скляр.

Ба більше, якщо йдеться про так звані "мобільні" блокпости.

Блокпост може бути розміщений у певному місці виключно за наказом військового командування разом з військовою адміністрацією

Як наголошує адвокат Роман Сімутін, блокпост може бути розміщений у певному місці виключно за наказом військового командування разом з військовою адміністрацією.

"Закон визначає, що військовим командуванням разом з військовою адміністрацією видається наказ про місця розміщення блокпостів. У цьому наказі також зазначаються права та обов’язки посадових осіб блокпостів. Якщо наказу про розміщення блокпоста в певному місці немає, то такий блокпост є незаконним. Це сповна відноситься до так званих "мобільних" блокпостів, які серед доріг та на вулицях у містах полюбляють облаштовувати групи оповіщення ТЦК для перевірки військово-облікових документів та вручення повісток. Варто знати, що чинним законодавством не передбачено визначення або термін "мобільний блокпост". Це чистий креатив та самодіяльність ТЦК та поліції", — пояснює адвокат.

Існують чіткі підстави для перевірки документів у водія та пасажирів на блокпостах Фото: Соцмережi

Підстави для перевірки документів у водія та пасажирів на блокпостах

Згідно із законом (п. 7 Порядку № 1456), є 7 причин для вимоги документів у водія під час зупинки транспортного засобу:

водій має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

громадянин перебуває в місці вчинення правопорушення або ДТП, іншої надзвичайної події;

зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Юристи радять, у разі зупинення авто на блокпосту з розумінням поставитися до ситуації — не намагатися вступати у суперечки з уповноваженими особами та завжди мати з собою документи і бути готовими їх пред'явити

Як бачимо, перелік підстав для перевірки документів на блокпостах не надто довгий, проте навіть якщо ви не маєте "зовнішніх ознак" людини, яка перебуває в розшуку тощо, юристи радять, у разі зупинення авто на блокпосту з розумінням поставитися до ситуації — не намагатися вступати у суперечки з уповноваженими особами та завжди мати з собою документи і бути готовими їх пред'явити.

Вручення повісток може відбуватися на блокпостах в умовах воєнного стану

Як діяти водієві, якщо його зупиняють на мобільному блокпості

Перш за все, радить юрист Костянтин Скляр, необхідно запитати підставу зупинки. Поліцейський зобов'язаний назвати конкретну причину.

"Крім того, вимагайте у перевіряючих пред’явити вам документи. Ви маєте право знати, хто вас перевіряє", додає Скляр.

Юрист також радить фіксувати порушення на відео і не підписувати сумнівні документи.

Слід знати свої права і бути готовими до взаємодії з представниками ТЦК та СП в будь-якому місці Фото: mukachevo.net

Чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах

Згідно із Постановою Кабміну № 154 і "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", представники ТЦК і СП можуть сповіщати громадян "незалежно від місця їх перебування на військовому обліку". Тож в законі не зазначено конкретних місць, де заборонено вручати повістку, тому і на блокпостах дійсно можуть бути підстави для її вручення.

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Водночас, за словами юриста, громадяни мають право оскаржувати дії посадових осіб, якщо вони вважають, що повістка була вручена з порушенням законодавства і у таких випадках звертатися до юриста для захисту своїх прав і навіть викликати поліцію.

"Вимагають підписати "повістку" на місці? Відмовтеся без адвоката. І викликайте "102. Адже якщо вас намагаються затримати без законних підстав, ви маєте право звертатися до поліції", — радить юрист Костянтин Скляр.

Раніше Фокус писав, що процедура мобілізації військовозобов’язаного — незворотна, і після визнання призову протиправним така людина не може бути звільнена зі служби.