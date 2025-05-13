"Взагалі не мають ловити ухилянтів": які обов'язки насправді мають працівники ТЦК

Речник Полтавського обласного військкомату Роман Істомін розповів, що працівники мали б виконувати переважно адміністративні функції. Навіть повістки й направлення на ВЛК — це лише мала частина того, що роблять у ТЦК.

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Деталями в інтерв’ю hromadske 13 травня поділився речник Полтавського обласного територіального центру комплектування Роман Істомін.

Мобілізація 2025: ТЦК — це не про "полювання" на ухилянтів

Істомін пояснив, що в теорії військові "взагалі не мають ловити ухилянтів". Натомість військовозобов’язані повинні отримувати повістки й самостійно з’являтись у ТЦК, бувши готовими до мобілізації. Якби так відбувалось, військкомати б виконували переважно адміністративні функції, зокрема складали б протоколи на порушників.

"Але у нас це, на жаль, трохи не так працює. Через це доводиться виконувати функції, які ТЦК та СП не зовсім властиві. Бо в ідеалі громадяни мали б дотримуватися закону, а не чекати, поки прийдуть сильні хлопці з ТЦК й будуть їх ловити", — підкреслив речник.

Мобілізація 2025: чим насправді займаються ТЦК

Окрім вручення повісток і виявлення ухилянтів ТЦК мають "дуже багато інших функцій".

"Ми взагалі є таким містком між цивільними й військовими. Це дуже великий шмат роботи з родинами як чинних військовослужбовців, так і безвісти зниклих і полеглих воїнів", — зауважив Істомін.

Він уточнив, що родичі не можуть напряму зв’язуватись з військовою частиною в умовах війни. Бійці часто не бувають у пунктах постійної дислокації, а офіційної адреси може в них і не бути, тому спілкування відбувається через ТЦК.

"І це офіційний канал зв’язку. Документи пересилаються військовою поштою, а не, умовно кажучи, рекомендованим листом", — пояснив військовослужбовець.

Серед іншого, за що відповідають ТЦК, — матеріальне забезпечення для певних підрозділів, не здатних організувати роботу самостійно. І це — лише частина обов’язків, які не можуть повністю взяти на себе рекрутингові центри. Тобто навіть у разі розформування військкоматів потрібна була б окрема структура, або ж функції довелося б розкидати між іншими органами.

Мобілізація 2025: скасувати — неможливо

Речник наголосив, що через рекрутингові центри у Сили оборони потрапляють добровольці. ТЦК проводять мобілізацію, тобто примусово відправляють придатних громадян на обов’язкову військову службу.

"Рекрутингу недостатньо для повного комплектування Сил оборони. Потрібна мобілізація. І саме тому вона проводиться. Якби можна було обійтися без мобілізації й набирати людей виключно через рекрутингові центри, то можна було б не те що розформовувати ТЦК, а просто зупинити мобілізацію, та й усе", — зауважив Істомін.

Він зізнався, хотів би, щоб ТЦК дійсно надавали лише адміністративні послуги, щоб військовозобов’язаних зустрічали з усмішкою і створювали комфортну атмосферу, а ті дякували б за допомогу. Також речник хотів би, щоб до військкоматів була черга з охочих служити, а робота закінчувалась на оформленні добровольців і допомозі їхнім рідним або ветеранам.

"Але я розумію, що ні через рік, ні через кілька років цього, звісно ж, не буде", — визнав він.

Нагадаємо, заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький розповів, що зараз у понад 100 університетах проводять перевірку. Її мета — встановити, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років, зараховані раніше.

У ЗМІ з посиланням на дані Мін’юсту повідомили, що до 1 травня ТЦК склали 1500 постанов на блокування рахунків жителів Полтавщини через порушення мобілізації. Журналісти розібрались, яке майно можуть законно арештувати в ухилянтів.