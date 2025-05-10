Автомобілі, житло, рахунки: яке майно можуть конфіскувати ТЦК через порушення

До 1 травня 2025 року співробітники ТЦК і СП склали півтори тисячі постанов на блокування рахунків жителів Полтавської області через порушення мобілізаційних правил.

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Про це повідомляють журналісти "Суспільного" з посиланням на дані Мін'юсту України.

Блокування рахунків відбувається відповідно до виконавчого провадження після винесення постанови про адмінправопорушення, якщо виписаний штраф не сплачено у встановлені строки.

Відповідно до статті 307 КУпАП, штраф слід сплатити не пізніше 15 днів з моменту вручення постанови.

Стаття 308 КУпАП передбачає, що через несплату постанова буде передана виконавчій службі, яка блокує рахунки правопорушника, стягується подвійний штраф. Додатково нараховуються витрати, пов'язані з урахуванням правопорушень, які встановив Кабмін.

Зазначається, що кошти на банківських і рахунках інших фінустанов боржників стягують у національній та іноземній валютах. Суму арешту визначає виконавчий документ, при цьому враховуються: виконавчий збір, витрата провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.

Якщо у боржника є спільне майно з іншими, стягнення здійснюється на його частку.

Список майна, що підлягає арешту:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 985, арешт не накладається на:

предмети задоволення щоденних фізіологічних і гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

речі індивідуального користування (одяг, взуття, дитячі речі);

лікарські засоби, окуляри, вироби медичного призначення;

меблі (одне ліжко і стілець із розрахунку на одну особу, по одному столу і шафі на сім'ю);

по одному холодильнику, телевізору, персональному комп'ютеру на сім'ю, мобільний телефон — на кожну людину;

запас питної води, продуктів, необхідних для особистого споживання, — із розрахунку на три місяці або гроші для їх придбання;

майно і книги, необхідні для релігійних культів і ритуальних обрядів боржника, професійних занять, якщо вони становлять єдине джерело доходу;

паливо, необхідне для щоденного приготування їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, нагороди, почесні та пам'ятні знаки.

Вилучення майна на користь ЗСУ

Майно, на яке накладався арешт, можуть вилучати для потреб Сил оборони України. Це стосується, зокрема, автомобілів і житла.

Таке рішення може затвердити місцева військова адміністрація, що передбачено законом України "Про правовий режим воєнного стану" — про вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, що 9 травня стало відомо, що українець звинуватив ТЦК у побитті та повідомив про зламане стегно.

Також повідомлялося, що у колишнього військкома знайшли машини на майже 5 млн грн, серед іншого також елітні авто. Їх можуть конфіскувати.