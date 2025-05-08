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У колишнього військкома знайшли машини на майже 5 млн грн: елітні авто хочуть конфіскувати

ТЦК, військкомат, ЗСУ
Фото: Вечірній Київ | Ілюстративне фото

Правоохоронці звернулись до Вищого антикорупційного суду через машини, які близькі ексголови ТЦК придбали в період його служби. Офіційні доходи родини показали, що легально купити такі машини було малореально.

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Про це 8 травня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР у взаємодії Національним агентством з питань запобігання корупції викрили колишнього керівника Харківського обласного ТЦК на необґрунтованому збагаченні. На підставі зібраних матеріалів Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась з позовом до Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про цивільну конфіскацію активів на суму 4 мільйони 850 тисяч гривень. Ці активи — машини BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), якими користувалась родина колишнього військкома.

BMW X6, BMW X6 2023, X6 2023 Fullscreen
Ілюстративне фото BMW X6 (2023 року випуску)
Фото: BMW
Toyota Camry Hybrid 2022, Toyota Camry Hybrid, Toyota Camry, Camry Hybrid, Camry Hybrid 2022 Fullscreen
Ілюстративне фото Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску)
Фото: edmunds

Автівки були отримані близькими військовослужбовця у приватну власність впродовж 2023-2024 років. У цей період він служив начальником районного ТЦК і в.о. начальника обласного ТЦК.

"Працівники Бюро проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини й встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим", — зауважили ДБР.

Щоб не допустити відчуження підозрілих активів, суд арештував рухоме й нерухоме майно відповідачів у межах позову. Триває розгляд справи.

Нагадаємо, 4 жовтня у НАЗК інформували, що вперше в історії України громадянин викрив корупціонера й отримав за це грошову винагороду. Військовослужбовець, який на той час обіймав посаду у Міноборони, повідомив у НАБУ про запропонований йому хабар у 24 мільйони гривень.

В "Опендатабот" інформували, що після початку повномасштабної війни в Україні винесли вироки майже 7 тисячам корупціонерів. Це показник — менший за ті, що фіксували до 2022 року.