У колишнього військкома знайшли машини на майже 5 млн грн: елітні авто хочуть конфіскувати

Правоохоронці звернулись до Вищого антикорупційного суду через машини, які близькі ексголови ТЦК придбали в період його служби. Офіційні доходи родини показали, що легально купити такі машини було малореально.

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Про це 8 травня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР у взаємодії Національним агентством з питань запобігання корупції викрили колишнього керівника Харківського обласного ТЦК на необґрунтованому збагаченні. На підставі зібраних матеріалів Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась з позовом до Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про цивільну конфіскацію активів на суму 4 мільйони 850 тисяч гривень. Ці активи — машини BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), якими користувалась родина колишнього військкома.

Ілюстративне фото BMW X6 (2023 року випуску) Фото: BMW Ілюстративне фото Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску) Фото: edmunds

Автівки були отримані близькими військовослужбовця у приватну власність впродовж 2023-2024 років. У цей період він служив начальником районного ТЦК і в.о. начальника обласного ТЦК.

"Працівники Бюро проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини й встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим", — зауважили ДБР.

Щоб не допустити відчуження підозрілих активів, суд арештував рухоме й нерухоме майно відповідачів у межах позову. Триває розгляд справи.

Нагадаємо, 4 жовтня у НАЗК інформували, що вперше в історії України громадянин викрив корупціонера й отримав за це грошову винагороду. Військовослужбовець, який на той час обіймав посаду у Міноборони, повідомив у НАБУ про запропонований йому хабар у 24 мільйони гривень.

В "Опендатабот" інформували, що після початку повномасштабної війни в Україні винесли вироки майже 7 тисячам корупціонерів. Це показник — менший за ті, що фіксували до 2022 року.