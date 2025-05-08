У бывшего военкома нашли машины на почти 5 млн грн: элитные авто хотят конфисковать

Правоохранители обратились в Высший антикоррупционный суд из-за машин, которые близкие экс-главы ТЦК приобрели в период его службы. Официальные доходы семьи показали, что легально купить такие машины было малореально.

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Об этом 8 мая сообщили в Государственном бюро расследований.

Работники ГБР во взаимодействии Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции разоблачили бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК на необоснованном обогащении. На основании собранных материалов Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском в Высший антикоррупционный суд.

Речь идет о гражданской конфискации активов на сумму 4 миллиона 850 тысяч гривен. Эти активы — машины BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которыми пользовалась семья бывшего военкома.

Иллюстративное фото BMW X6 (2023 года выпуска) Фото: BMW Иллюстративное фото Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска) Фото: edmunds

Машины были получены близкими военнослужащего в частную собственность в течение 2023-2024 годов. В этот период он служил начальником районного ТЦК и и.о. начальника областного ТЦК.

"Работники Бюро проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих транспортных средств за счет легальных источников является экономически необоснованным", — отметили ГБР.

Чтобы не допустить отчуждения подозрительных активов, суд арестовал движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках иска. Продолжается рассмотрение дела.

Напомним, 4 октября в НАПК информировали, что впервые в истории Украины гражданин разоблачил коррупционера и получил за это денежное вознаграждение. Военнослужащий, который в то время занимал должность в Минобороны, сообщил в НАБУ о предложенной ему взятке в 24 миллиона гривен.

В "Опендатабот" информировали, что после начала полномасштабной войны в Украине вынесли приговоры почти 7 тысячам коррупционеров. Это показатель — меньше тех, что фиксировали до 2022 года.