Впервые в истории Украины: военный разоблачил коррупционера и получил за него деньги

Военному пришлось через суд отстаивать свое право на обещанное законом денежное вознаграждение за разоблачение коррупционера.

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Впервые в истории Украины гражданин, который разоблачил коррупционера, получил за него денежное вознаграждение. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, отмечается, что НАПК осуществило первую выплату обличителю коррупции на основании решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 9 ноября 2023 года по делу № 991/2197/22.

Обличитель, который получил вознаграждение — действующий военнослужащий, который в 2020-2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны.

В 2021 году он обратился с заявлением в НАБУ и сообщил, что ему предлагали взятку в размере 24 млн грн за действия в интересах одного из обществ с ограниченной ответственностью. В частности, дело касалось привлечения специалистов для проведения внепланового внутреннего аудита выполнения государственного контракта. Аудиторская группа должна была составить положительный отчет по результатам аудита, что позволило бы компании получить полную оплату в более 400 млн грн за обустройство спецобъекта и претендовать на будущие договоры с Минобороны (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В НАБУ зарегистрировали заявление и подали в суд. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор по делу 24 марта 2023 года и приговорил фигуранта — экс-заместителя начальника одного из управлений Минобороны — к лишению свободы на 4,5 года.

Вместе с тем, суд отказал в выплате вознаграждения обличителю, объяснив это тем, что он официально сообщил о выявленном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий и поэтому не имеет права на вознаграждение. Обличитель обжаловал указанное решение и в конце 2023 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила его апелляционную жалобу и присудила выплату.

Согласно закону Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Однако размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Напомним, что 20 сентября сообщалось, что антикоррупционера Виталия Шабунина, который якобы числится боевым медиком, заметили в гражданской одежде в столичном метро.