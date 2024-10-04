Вперше в історії України: військовий викрив корупціонера і отримав за нього гроші

Військовому довелося через суд відстоювати своє право на обіцяну законом грошову винагороду за викриття корупціонера.

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Вперше в історії України громадянин, який викрив корупціонера, отримав за нього грошову винагороду. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, зазначається, що НАЗК здійснило першу виплату викривачу корупції на підставі рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року у справі № 991/2197/22.

Викривач, який отримав винагороду, — чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

У 2021 році він звернувся із заявою до НАБУ і повідомив, що йому пропонували хабар у розмірі 24 млн грн за дії в інтересах одного з Товариств із обмеженою відповідальністю. Зокрема, справа стосувалася залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту, що дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України).

В НАБУ зареєстрували заяву і подали до суду. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року і засудив фігуранта — ексзаступника начальника одного з управлінь Міноборони — до позбавлення волі на 4,5 роки.

Водночас суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, пояснивши це тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату.

Згідно із законом України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що антикорупціонера Віталія Шабуніна, який нібито значиться бойовим медиком, помітили у цивільному одязі у столичному метро.