Антикорупціонер Шабунін після скандалу із джипом для ЗСУ пересів на метро – ЗМІ

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Антикорупціонера Віталія Шабуніна, який нібито числиться бойовим медиком, помітили у цивільному одязі у столичному метро. Про це пише УНІАН з посиланням на "Закон і бізнес", яке опублікувало фото Шабуніна в громадському транспорті.

"Бойовий медик" тепер змушений ховати авто від сторонніх очей та їздити на фронт метрополітеном", – відзначає журналіст Володимир Бойко.

За його словами, фото було зроблене 20 вересня о 9:30. Тож журналіст цікавиться, який розпорядок дня у військовій частині, де нібито служить Шабунін.

Видання нагадує, що ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про можливі ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

Також у матеріалі йдеться, що ВАКС зобов’язав розпочати розслідування щодо колишніх керівників НАЗК Олександра Новікова та Артема Ситника, які, можливо, допомагали Шабуніну ухилятися від служби.

Сам активіст раніше заявляв, що має "законні підстави" не служити: бо в школі не пройшов медкомісію через родимки на тілі. При цьому він числиться бойовим медиком і отримує зарплату, перебуваючи в Києві.