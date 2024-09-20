Антикоррупционер Шабунин после скандала с джипом для ВСУ пересел на метро — СМИ

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Антикоррупционера Виталия Шабунина, который якобы числится боевым медиком, заметили в гражданской одежде в столичном метро. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на "Закон и бизнес", которое опубликовало фото Шабунина в общественном транспорте.

"Боевой медик" теперь вынужден прятать авто от посторонних глаз и ездить на фронт метрополитеном", — отмечает журналист Владимир Бойко.

По его словам, фото было сделано 20 сентября в 9:30. Поэтому журналист интересуется, какой распорядок дня в воинской части, где якобы служит Шабунин.

Издание напоминает, что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, о возможном уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

Также в материале говорится, что ВАКС обязал начать расследование в отношении бывших руководителей НАПК Александра Новикова и Артема Сытника, которые, возможно, помогали Шабунину уклоняться от службы.

Сам активист ранее заявлял, что имеет "законные основания" не служить: потому что в школе не прошел медкомиссию из-за родинок на теле. При этом он числится боевым медиком и получает зарплату, находясь в Киеве.