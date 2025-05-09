Українець звинуватив ТЦК у побитті до зламаного стегна: у військкоматі розповіли, що сталося

Мешканець Дніпра стверджує, що його госпіталізували після конфлікту з військовими. Працівники ТЦК, з його слів, погрожували стріляниною та були змушені викликати «швидку».

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Версію подій, розказану Ростиславом Білаєнком, 8 травня опублікували у "Суспільному".

Зі слів чоловіка, інцидент стався 1 травня. Він приблизно о 9:45 йшов на роботу, коли під’їхали два буси. Звідти вибігли люди у балаклавах, які жодних документів не демонстрували.

"І одразу почали бігти за мною, я почав від них тікати, вибіг на проїзну частину", — згадав Білаєнко.

Українець розповів, що один з машин зачепила його правим боковим дзеркалом, а військові почали кричати, що стрілятимуть. Наздогнавши, його сильно вдарили по нозі. Тоді чоловік впав з відчуттям, що "нога просто відлетіла".

"Я зрозумів, що це ТЦК. З одного буса вийшов військовий медик, побачив мій стан і сказав, що забирати мене вони не будуть. Я почав кричати від болю, вони були в шоці й викликали мені "швидку"", — зазначив Білаєнко.

Він повідомив, що приблизно годину пролежав на землі, чекаючи на медиків. У цей час працівники ТЦК нібито висміювали його, називаючи "трьохсотим". У лікарні записали, що стегно було зламано внаслідок перевищень повноважень військовими.

У чоловіка діагностували перелом стегна зі зміщенням, 6 травня він переніс операцію. За прогнозом лікаря, на реабілітацію піде 6-12 місяців. Білаєнко написав заяви до Державного бюро розслідувань та поліції. Свої ж дії поясним тим, що є єдиним годувальником для хворої матері.

У постраждалого діагностували перелом стегна зі зміщенням Фото: Соцмережi У постраждалого діагностували перелом стегна зі зміщенням Фото: Соцмережi

Що кажуть у ТЦК

9 травня інцидент прокоментували у Дніпропетровському обласному ТЦК. Там заявили, що й травня в районі Донецького шосе у Дніпрі працювала група оповіщення, в яку входили військові й поліціянти. Двоє цивільних, помітивши групу, почали тікати.

При цьому один утікач побіг вздовж дороги, а інший спробував перетнути шосе з інтенсивним рухом. В результаті чоловіка збила легкова автівка, але водій з місця аварії зник. Поліціянти й працівники ТЦК викликали для збитого "швидку".

Обвинувачення у побитті пресслужба відкинула як неправдиві, наголосивши, що травми були отримані внаслідок "грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності". Окрім того, з’ясувалось, що постраждалий утікач був оголошений у розшук за порушення військового обліку.

Поліція проводить слідчі дії, щоб встановити усі обставини, і керівництво ТЦК "повністю сприяє розслідуванню". Свідків правопорушень або конфліктів закликали звертатись до правоохоронців або на гарячу лінію Сухопутних військ.

У ТЦК заперечили те, що їхні працівники били чоловіка Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 травня у соцмережах з’явилися відео, на яких чоловіки у камуфляжі тягнуть по асфальту чоловіка в цивільному. В якийсь момент затриманого спробували понести, але він упав і закричав від болю.

Невдовзі інцидент прокоментували у Львівському обласному ТЦК. Пресслужба визнала, що примусово доставили чоловіка з відео у військкомат, але розкрила нові деталі, які пояснили причини конфлікту.