Украинец обвинил ТЦК в избиении до сломанного бедра: в военкомате рассказали, что произошло

Житель Днепра утверждает, что его госпитализировали после конфликта с военными. Работники ТЦК, по его словам, угрожали стрельбой и были вынуждены вызвать "скорую".

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Версию событий, рассказанную Ростиславом Билаенко, 8 мая опубликовали в "Суспільне".

По словам мужчины, инцидент произошел 1 мая. Он примерно в 9:45 шел на работу, когда подъехали два буса. Оттуда выбежали люди в балаклавах, которые никаких документов не демонстрировали.

"И сразу начали бежать за мной, я начал от них убегать, выбежал на проезжую часть", — вспомнил Билаенко.

Украинец рассказал, что одна из машин задела его правым боковым зеркалом, а военные начали кричать, что будут стрелять. Догнав, его сильно ударили по ноге. Тогда мужчина упал с ощущением, что "нога просто отлетела".

"Я понял, что это ТЦК. Из одного буса вышел военный медик, увидел мое состояние и сказал, что забирать меня они не будут. Я начал кричать от боли, они были в шоке и вызвали мне "скорую"", — отметил Билаенко.

Он сообщил, что примерно час пролежал на земле, ожидая медиков. В это время работники ТЦК якобы высмеивали его, называя "трехсотым". В больнице записали, что бедро было сломано в результате превышений полномочий военными.

У мужчины диагностировали перелом бедра со смещением, 6 мая он перенес операцию. По прогнозу врача, на реабилитацию уйдет 6-12 месяцев. Билаенко написал заявления в Государственное бюро расследований и полицию. Свои же действия объясним тем, что является единственным кормильцем для больной матери.

У пострадавшего диагностировали перелом бедра со смещением Фото: Соцсети У пострадавшего диагностировали перелом бедра со смещением Фото: Соцсети

Что говорят в ТЦК

9 мая инцидент прокомментировали в Днепропетровском областном ТЦК. Там заявили, что и мая в районе Донецкого шоссе в Днепре работала группа оповещения, в которую входили военные и полицейские. Двое гражданских, заметив группу, начали убегать.

При этом один беглец побежал вдоль дороги, а другой попытался пересечь шоссе с интенсивным движением. В результате мужчину сбила легковая машина, но водитель с места аварии скрылся. Полицейские и работники ТЦК вызвали для сбитого "скорую".

Обвинения в избиении пресс-служба отвергла как ложные, отметив, что травмы были получены в результате "грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности". Кроме того, выяснилось, что пострадавший беглец был объявлен в розыск за нарушение воинского учета.

Полиция проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства, и руководство ТЦК "полностью способствует расследованию". Свидетелей правонарушений или конфликтов призвали обращаться к правоохранителям или на горячую линию Сухопутных войск.

В ТЦК отрицают то, что их работники избивали мужчину Фото: Скриншот

Напомним, 6 мая в соцсетях появились видео, на которых мужчины в камуфляже тащат по асфальту мужчину в штатском. В какой-то момент задержанного попытались понести, но он упал и закричал от боли.

Вскоре инцидент прокомментировали во Львовском областном ТЦК. Пресс-служба признала, что принудительно доставили мужчину с видео в военкомат, но раскрыла новые детали, которые объяснили причины конфликта.