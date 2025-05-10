Автомобли, жилье, счета: какое имущество могут конфисковать ТЦК за нарушения
К 1 мая 2025 года сотрудники ТЦК и СП составили полторы тысячи постановлений на блокирование счетов жителей Полтавской области по причине нарушений мобилизационных правил.
Об этом сообщают журналисты “Суспільного” со ссылкой на данные Минюста Украины.
Блокировка счетов проходит в соответствии с исполнительным производством после вынесения постановления об админправонарушении, если выписанный штраф не оплачен в установленные сроки.
В соответствии со статьей 307 КУоАП, штраф следует уплатить не позже 15 дней с момента вручения постановления.
Статья 308 КУоАП предполагает, что из-за неуплаты постановление будет передано исполнительной службе, блокирующей счета правонарушителя, взимается двойной штраф. Дополнительно начисляются расходы, сопряженные с учетом правонарушений, которые установил Кабмин.
Отмечается, что средства на банковских и счетах других финучреждений должников взыскиваются в национальной и иностранной валютах.
Сумму ареста определяет исполнительный документ, при этом учитываются: исполнительный сбор, расход производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.
Если у должника есть совместное имущество с другими, взыскание производится на его долю.
Список имущества, подлежащего аресту:
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 985, арест не налагается на:
- предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических нужд (посуда, постельное белье, средства гигиены);
- вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, детские вещи);
- лекарственные средства, очки, изделия медицинского назначения;
- мебель (одна кровать и стул из расчета на одного человека, по одному столу и шкафу на семью);
- по одному холодильнику, телевизору, персональному компьютеру на семью, мобильный телефон — на каждого человека;
- запас питьевой воды, продуктов, необходимых для личного потребления — из расчета на три месяца или деньги для их приобретения;
- имущество и книги, необходимые для религиозных культов и ритуальных обрядов должника, профессиональных занятий, если они представляют единственный источник дохода;
- топливо, необходимое для ежедневного приготовления пищи и отопления жилого помещения;
- вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;
- призы, награды, почетные и памятные знаки.
Изъятие имущества в пользу ВСУ
Имущество, на которое налагался арест, могут изымать для нужд Сил обороны Украины. Это касается, в частности, автомобилей и жилья.
Такое решение может утвердить местная военная администрация, что предусмотрено законом Украины "О правовом режиме военного положения" — об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.
Напомним, что 9 мая стало известно, что украинец обвинил ТЦК в избиении и сообщил о сломанном бедре.
Также сообщалось, что у бывшего военкома нашли машины на почти 5 млн грн, в числе прочего также элитные авто. Их могут конфисковать.