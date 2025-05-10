Автомобли, жилье, счета: какое имущество могут конфисковать ТЦК за нарушения

К 1 мая 2025 года сотрудники ТЦК и СП составили полторы тысячи постановлений на блокирование счетов жителей Полтавской области по причине нарушений мобилизационных правил.

Related video

Об этом сообщают журналисты “Суспільного” со ссылкой на данные Минюста Украины.

Блокировка счетов проходит в соответствии с исполнительным производством после вынесения постановления об админправонарушении, если выписанный штраф не оплачен в установленные сроки.

В соответствии со статьей 307 КУоАП, штраф следует уплатить не позже 15 дней с момента вручения постановления.

Статья 308 КУоАП предполагает, что из-за неуплаты постановление будет передано исполнительной службе, блокирующей счета правонарушителя, взимается двойной штраф. Дополнительно начисляются расходы, сопряженные с учетом правонарушений, которые установил Кабмин.

Отмечается, что средства на банковских и счетах других финучреждений должников взыскиваются в национальной и иностранной валютах.

Сумму ареста определяет исполнительный документ, при этом учитываются: исполнительный сбор, расход производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя.

Если у должника есть совместное имущество с другими, взыскание производится на его долю.

Список имущества, подлежащего аресту:

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 985, арест не налагается на:

предметы удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических нужд (посуда, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, детские вещи);

лекарственные средства, очки, изделия медицинского назначения;

мебель (одна кровать и стул из расчета на одного человека, по одному столу и шкафу на семью);

по одному холодильнику, телевизору, персональному компьютеру на семью, мобильный телефон — на каждого человека;

запас питьевой воды, продуктов, необходимых для личного потребления — из расчета на три месяца или деньги для их приобретения;

имущество и книги, необходимые для религиозных культов и ритуальных обрядов должника, профессиональных занятий, если они представляют единственный источник дохода;

топливо, необходимое для ежедневного приготовления пищи и отопления жилого помещения;

вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;

призы, награды, почетные и памятные знаки.

Изъятие имущества в пользу ВСУ

Имущество, на которое налагался арест, могут изымать для нужд Сил обороны Украины. Это касается, в частности, автомобилей и жилья.

Такое решение может утвердить местная военная администрация, что предусмотрено законом Украины "О правовом режиме военного положения" — об изъятии имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, что 9 мая стало известно, что украинец обвинил ТЦК в избиении и сообщил о сломанном бедре.

Также сообщалось, что у бывшего военкома нашли машины на почти 5 млн грн, в числе прочего также элитные авто. Их могут конфисковать.