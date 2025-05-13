"Вообще не должны ловить уклонистов": какие обязанности на самом деле имеют работники ТЦК

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин рассказал, что работники должны выполнять преимущественно административные функции. Даже повестки и направления на ВВК — это лишь малая часть того, что делают в ТЦК.

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Деталями в интервью hromadske 13 мая поделился представитель Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин.

Мобилизация 2025: ТЦК — это не про "охоту" на уклонистов

Истомин пояснил, что в теории военные "вообще не должны ловить уклонистов". Зато военнообязанные должны получать повестки и самостоятельно появляться в ТЦК, будучи готовыми к мобилизации. Если бы так происходило, военкоматы бы выполняли преимущественно административные функции, в частности составляли бы протоколы на нарушителей.

"Но у нас это, к сожалению, немного не так работает. Поэтому приходится выполнять функции, которые ТЦК и СП не совсем свойственны. Потому что в идеале граждане должны соблюдать закон, а не ждать, пока придут сильные ребята из ТЦК и будут их ловить", — подчеркнул спикер.

Мобилизация 2025: чем на самом деле занимаются ТЦК

Кроме вручения повесток и выявления уклонистов ТЦК имеют "очень много других функций".

"Мы вообще являемся таким мостиком между гражданскими и военными. Это очень большой кусок работы с семьями как действующих военнослужащих, так и без вести пропавших и павших воинов", — отметил Истомин.

Он уточнил, что родственники не могут напрямую связываться с воинской частью в условиях войны. Бойцы часто не бывают в пунктах постоянной дислокации, а официального адреса может у них и не быть, поэтому общение происходит через ТЦК.

"И это официальный канал связи. Документы пересылаются военной почтой, а не, условно говоря, заказным письмом", — пояснил военнослужащий.

Среди прочего, за что отвечают ТЦК, — материальное обеспечение для определенных подразделений, не способных организовать работу самостоятельно. И это — лишь часть обязанностей, которые не могут полностью взять на себя рекрутинговые центры. То есть даже в случае расформирования военкоматов нужна была бы отдельная структура, или же функции пришлось бы разбрасывать между другими органами.

Мобилизация 2025: отменить — невозможно

Спикер подчеркнул, что через рекрутинговые центры в Силы обороны попадают добровольцы. ТЦК проводят мобилизацию, то есть принудительно отправляют пригодных граждан на обязательную военную службу.

"Рекрутинга недостаточно для полного комплектования Сил обороны. Нужна мобилизация. И именно поэтому она проводится. Если бы можно было обойтись без мобилизации и набирать людей исключительно через рекрутинговые центры, то можно было бы не то что расформировывать ТЦК, а просто остановить мобилизацию, да и все", — отметил Истомин.

Он признался, хотел бы, чтобы ТЦК действительно предоставляли только административные услуги, чтобы военнообязанных встречали с улыбкой и создавали комфортную атмосферу, а те благодарили бы за помощь. Также спикер хотел бы, чтобы в военкоматы была очередь из желающих служить, а работа заканчивалась на оформлении добровольцев и помощи их родным или ветеранам.

"Но я понимаю, что ни через год, ни через несколько лет этого, конечно же, не будет", — признал он.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что сейчас в более 100 университетах проводят проверку. Ее цель — установить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет, зачисленные ранее.

В СМИ со ссылкой на данные Минюста сообщили, что до 1 мая ТЦК составили 1500 постановлений на блокирование счетов жителей Полтавщины из-за нарушения мобилизации. Журналисты разобрались, какое имущество могут законно арестовать у уклонистов.