В Украине могут массово отчислить студентов-мужчин: в университетах проводят проверки

В Министерстве образования и науки допускают, что по результатам весенней сессии в мае-июне значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена. Сейчас в учебных заведениях проводят проверки.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью "Зеркалу недели".

Как отметил чиновник, сейчас в более чем ста университетах продолжается проверка, которая имеет целью выяснить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет, которые были зачислены ранее.

Он также отметил, что в случае очной формы обучения такая проверка проводится физически — непосредственно в учебных аудиториях.

"Также проверяются документация, результаты экзаменов. И уже сейчас очевидно, что в этом году мы будем иметь достаточно много студентов, которые по результатам сессии в мае-июне будут отчислены", — сказал заместитель министра образования и науки.

В частности, Михаил Винницкий добавил, что среди студентов старшего возраста есть также образцовые.

"Надо сказать, что у нас есть огромное количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые сегодня поняли, что образование — это та вещь, которой они не воспользовались, когда им было по восемнадцать, и сейчас вернулись к этому вопросу и часто являются образцовыми студентами. И мы очень заинтересованы в том, чтобы они дальше развивались. Ведь это и есть будущий человеческий капитал нашей страны", — сообщил Винницкий.

Напомним, Кабмин разработал новые правила для аспирантов, которые должны сделать невозможным мужчинам избегать мобилизации из-за обучения. Фокус выяснил детали об отсрочке и мобилизации летом.

Также Фокус ранее писал, украинские подростки, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся уже обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.