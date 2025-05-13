В Україні можуть масово відрахувати студентів-чоловіків: в університетах проводять перевірки

У Міністерстві освіти та науки допускають, що за результатами весняної сесії в травні-червні значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована. Зараз у навчальних закладах проводять перевірки.

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Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Як зазначив посадовець, зараз у більш ніж ста університетах триває перевірка, яка має на меті з’ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років, які були зараховані раніше.

Він також зауважив, що у випадку очної форми навчання така перевірка проводиться фізично — безпосередньо в навчальних аудиторіях.

"Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані", – сказав заступник міністра освіти і науки.

Зокрема, Михайло Винницький додав, що серед студентів старшого віку є також зразкові.

"Треба сказати, що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта – це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять, і зараз повернулися до цього питання й часто є зразковими студентами. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни", – повідомив Винницький.

Нагадаємо, Кабмін розробив нові правила для аспірантів, що мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання. Фокус з'ясував деталі про відстрочку та мобілізацію влітку.

Також Фокус раніше писав, українські підлітки, що виїхали за кордон разом із батьками, не повернуться вже назад, адже адаптувалися до нових умов життя. Натомість держава повинна зробити "все необхідне", аби "не відштовхнути дітей" через бажання повернути сім'ї назад і "посадити фізично" студентів за парти.