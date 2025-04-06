Потрібно "зберегти демографію": українські підлітки, які виїхали за кордон, уже не повернуться, — експерт (відео)

Українські підлітки віком 15-17, що виїхали за кордон разом із батьками, не повернуться вже назад, адже адаптувалися до нових умов життя. Натомість держава повинна зробити "все необхідне", аби "не відштовхнути дітей" через бажання повернути сім'ї назад і "посадити фізично" студентів за парти.

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Таку думку висловив доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський в ефірі телеканалу Київ24.

За словами експерта, не повернутися назад також можуть люди дещо старшого віку — від 20-21 і більше років.

На думку Ягодзінського, чим молодшою є людина, тим простішим та легшим є процес адаптації до життя в нових умовах. А от люди старшого віку не так легко здатні адаптуватися за кордоном, вважає експерт.

"Мені трішки за 45, і мені було б важко адаптуватися, напевне. Чим ти молодший, тим процес адаптації легший", — зазначив він.

Ягодзінський вважає, що зараз завдання держави — зробити все необхідне для того, щоб не відштовхнути українські сім'ї за кордоном повертатися назад, аби вберегти демографію. Також він додав, що влада повинна подбати про те, аби не відштовхнути студентів від ідеї повернення в Україну.

"Сьогодні держава повинна зробити все можливе, щоб зберегти демографію, щоб не відштовхнути дітей через те, що ми хочемо повернути батьків разом з дітьми, студентів також посадити за парти фізично", — зазначив Ягодзінський.

17% студентів не повертаються з-за кордону в Україну

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький заявляв, що українські студенти, які навчаються за кордоном через програми академічної мобільності, не поспішають повертатися додому. За даними, які озвучив посадовець, 17% студентів залишаються в інших країнах попри те, що юнаки мали б повернутися назад після завершення дії програм, однак цього не роблять і порушують умови виїзду.

Водночас проблема повернення до України стосується не тільки молоді, а й інших людей, що виїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Навіть за умови завершення бойових дій люди можуть не повернутися — передусім через побоювання, що Росія знову може напасти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін хоче змінити умови відстрочки від призову. Про це детальніше Фокус дізнавався 4 квітня.

Також Фокус повідомляв, як чоловікам 18-60 років за кордоном будуть видавати паспорти. Про це стало відомо 1 квітня.