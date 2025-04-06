Нужно "сохранить демографию": украинские подростки, которые выехали за границу, уже не вернутся, — эксперт (видео)

Украинские подростки в возрасте 15-17 лет, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся уже обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.

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Такое мнение высказал доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский в эфире телеканала Киев24.

По словам эксперта, не вернуться назад также могут люди несколько старшего возраста — от 20-21 и более лет.

По мнению Ягодзинского, чем моложе человек, тем проще и легче процесс адаптации к жизни в новых условиях. А вот люди старшего возраста не так легко способны адаптироваться за рубежом, считает эксперт.

"Мне немного за 45, и мне было бы трудно адаптироваться, наверное. Чем ты моложе, тем процесс адаптации легче", — отметил он.

Ягодзинский считает, что сейчас задача государства — сделать все необходимое для того, чтобы не оттолкнуть украинские семьи за рубежом возвращаться обратно, чтобы уберечь демографию. Также он добавил, что власть должна позаботиться о том, чтобы не оттолкнуть студентов от идеи возвращения в Украину.

"Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, чтобы не оттолкнуть детей из-за того, что мы хотим вернуть родителей вместе с детьми, студентов также посадить за парты физически", — отметил Ягодзинский.

17% студентов не возвращаются из-за границы в Украину

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявлял, что украинские студенты, которые учатся за рубежом через программы академической мобильности, не спешат возвращаться домой. По данным, которые озвучил чиновник, 17% студентов остаются в других странах несмотря на то, что юноши должны были бы вернуться назад после завершения действия программ, однако этого не делают и нарушают условия выезда.

В то же время проблема возвращения в Украину касается не только молодежи, но и других людей, выехавших из-за полномасштабного вторжения России. Даже при условии завершения боевых действий люди могут не вернуться — прежде всего из-за опасений, что Россия снова может напасть.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин хочет изменить условия отсрочки от призыва. Об этом детальнее Фокус узнавал 4 апреля.

Также Фокус сообщал, как мужчинам 18-60 лет за границей будут выдавать паспорта. Об этом стало известно 1 апреля.