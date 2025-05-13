Украинские ТЦК получают 2 млрд евро взяток, — нардеп Дмитрий Микиша

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа", дал интервью, в котором раскритиковал работу ТЦК. Микиша считает, что она деморализует военных, а с ТЦК можно выйти за взятку.

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Свое мнение народный депутат из Харькова озвучил в интервью изданию "Инсайдер".

Дмитрий Микиша сделал заявление о взятках в ТЦК

Дмитрий Микиша считает, что ТЦК является очередным подтверждением того, что система работает и де-факто дает какие-то результаты, но не те, которые необходимы. По его мнению, многие составляющие этой системы работают так, будто бы война должна закончиться через несколько месяцев, но на это ничего не указывает, ведь полномасштабная война идет уже три года, а с аннексии Крыма прошло 11 лет.

"Яркий пример этому, как работают ТЦК. Они просто хватают людей. Фактически это охота на людей для того, чтобы решить вопрос краткосрочно. Тут надо закрыть эту дыру и пополнить эти мобилизационные ресурсы, которые сейчас необходимы для армии. Но как работается в долгосрочном видении, в долгосрочном измерении? Ну, это же огромная проблема", — заявил Микиша. Он считает, что такая ситуация не мотивирует военных, а действует наоборот.

И усугубляет ее коррупция.

"Это теневой механизм. Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 млрд евро ежегодно теневого оборота именно с ТЦК... Это не попасть, в общем списаться, попасть немножко позже, чтобы на тебя закрыли глаза на определенное время, твое дело отложили из в папочки сверху, переложили вниз и так далее", — пояснил Микиша и заявил, что это вредит Вооруженным силам Украины и бьет по обороноспособности нашей страны.

Микиша процитировал своего коллегу, народного депутата Алексея Гончаренко, который озвучивал расценки.

"1000 долларов, чтобы выйти из буса, от 5 до 10 000 долларов за выход из ТЦК... Цены абсолютно разные. Разные ТЦК, разные цены. Кое-где выйти из буса дешевле, кое-где дороже. И опять же это же ты вышел, повернул и за углом другое ТЦК тебя ловит. И это уже новая история", — заявил Микиша.

Напомним, представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин рассказал, что работники ТЦК должны выполнять преимущественно административные функции.

Также Фокус писал о том сколько в Украине составляют штрафы за нарушение воинского учета и в каких случаях их не платить.