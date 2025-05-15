"Не гріх": священник з Тернополя дозволив "здати" тестя в ТЦК і назвав умову (відео)

Священник Православної церкви України Олексій Філюк дозволив своїй пастві повідомляти терцентрам комплектування про тестя, який погано поводиться. Священник пояснив, що таку людину можна відправити в армію, але лише за виконання додаткових умов. При цьому армія — це краще, ніж тюрма.

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Думку щодо "поганого тестя", ТЦК та призову у військо Філюк озвучив у YouTube-каналі.

Олексій Філюк — коментар про тестя і ТЦК

Відеокоментар священника з'явився у соцмережах вдень 15 травня. Отець Олексій відповів на питання "чи можна здати вредного тестя в ТЦК". Найперше він зауважив, що вперше відповідає на таке питання. На його думку, "гріха не буде", якщо про поганого тестя розповісти військкомату. При цьому священник наголосив, що ідеться саме про людину з поганою поведінкою: якщо чоловік робить шкоду вдома, п'є, б'є дружину та дітей.

"Якщо робить вдома вред, то хай зробить лучше користь. Тому тесті, не обіжайтеся на мене", — сказав священник.

Олексій Філюк все ж визнав, що є певні додаткові умови для таких випадків. З його слів, у тестя не повинно бути маленьких дітей, чоловік — не людина з інвалідністю і якщо "немає протипоказань по здоров'ю". Також священник зауважив, що армія — це кращий варіант, ніж відправити тестя-забіяку у в'язницю. Крім того, в армії той виконає свій обов'язок захищати Батьківщину, чути на відео.

"В тюрму садити не треба, в підвал не треба — [тому] в ТЦК, щоб служила. Все одно ж Україну треба боронити", — пояснив Філюк.

Відео про тестя набрало на Facebook 18 тис. вподобайок, а в TikTok — 1,2 млн переглядів та понад 1 тис. коментарів. У коментарях отця називають "внуком НКВД", "поліцаєм", а також радили відправити його в армію.

Олексій Філюк — деталі

Олексій Філюк — священник Тернопільської єпархії ПЦУ, вказано на його сторінці Facebook. Отець активно спілкується з паствою у соцмережах: він є на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Священник час від часу публікує короткі відео, в яких відповідає на актуальні питання вірян. Наприклад, у нього цікавились, чи можна неодруженим чоловікам нести труну. Також були поради, що робити, коли жінка надто прислухається до матері та хоче розлучитись.

Ще один напрямок активностей отця Олексія — коментування актуальних суспільних подій. Серед іншого, священник відреагував на конкурс "Євробачення 2025" (67 тис. переглядів), провідував поранених у госпіталі (77 тис.), попередження про зростання цін на світло (170 тис.).

Раніше Фокус наводив коментар Олексія Філюка, який стосувався можливості повторного одруження для вдови. З його слів, жінці дозволяється виходити заміж вже через рік після прощання з чоловіком. На думку священника, це не гріх і слід продовжувати жити далі.

Нагадуємо, 14 травня на порталі "Духовного фронту України" написали, що російський патріарх Кирило (Гундяєв) вдягнув коштовність, вкрадену в українського священника.