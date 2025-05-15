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Україна

"Не гріх": священник з Тернополя дозволив "здати" тестя в ТЦК і назвав умову (відео)

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Фото: Скриншот | Олексій Філюк розповів про ставлення до тестя

Священник Православної церкви України Олексій Філюк дозволив своїй пастві повідомляти терцентрам комплектування про тестя, який погано поводиться. Священник пояснив, що таку людину можна відправити в армію, але лише за виконання додаткових умов. При цьому армія — це краще, ніж тюрма.

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Думку щодо "поганого тестя", ТЦК та призову у військо Філюк озвучив у YouTube-каналі.

Олексій Філюк — коментар про тестя і ТЦК

Відеокоментар священника з'явився у соцмережах вдень 15 травня. Отець Олексій відповів на питання "чи можна здати вредного тестя в ТЦК". Найперше він зауважив, що вперше відповідає на таке питання. На його думку, "гріха не буде", якщо про поганого тестя розповісти військкомату. При цьому священник наголосив, що ідеться саме про людину з поганою поведінкою: якщо чоловік робить шкоду вдома, п'є, б'є дружину та дітей.

"Якщо робить вдома вред, то хай зробить лучше користь. Тому тесті, не обіжайтеся на мене", — сказав священник.

Олексій Філюк все ж визнав, що є певні додаткові умови для таких випадків. З його слів, у тестя не повинно бути маленьких дітей, чоловік — не людина з інвалідністю і якщо "немає протипоказань по здоров'ю". Також священник зауважив, що армія — це кращий варіант, ніж відправити тестя-забіяку у в'язницю. Крім того, в армії той виконає свій обов'язок захищати Батьківщину, чути на відео.

"В тюрму садити не треба, в підвал не треба — [тому] в ТЦК, щоб служила. Все одно ж Україну треба боронити", — пояснив Філюк.

Відео про тестя набрало на Facebook 18 тис. вподобайок, а в TikTok — 1,2 млн переглядів та понад 1 тис. коментарів. У коментарях отця називають "внуком НКВД", "поліцаєм", а також радили відправити його в армію.

Олексій Філюк — деталі

Олексій Філюк — священник Тернопільської єпархії ПЦУ, вказано на його сторінці Facebook. Отець активно спілкується з паствою у соцмережах: він є на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Священник час від часу публікує короткі відео, в яких відповідає на актуальні питання вірян. Наприклад, у нього цікавились, чи можна неодруженим чоловікам нести труну. Також були поради, що робити, коли жінка надто прислухається до матері та хоче розлучитись.

Ще один напрямок активностей отця Олексія — коментування актуальних суспільних подій. Серед іншого, священник відреагував на конкурс "Євробачення 2025" (67 тис. переглядів), провідував поранених у госпіталі (77 тис.), попередження про зростання цін на світло (170 тис.).

Раніше Фокус наводив коментар Олексія Філюка, який стосувався можливості повторного одруження для вдови. З його слів, жінці дозволяється виходити заміж вже через рік після прощання з чоловіком. На думку священника, це не гріх і слід продовжувати жити далі.

Нагадуємо, 14 травня на порталі "Духовного фронту України" написали, що російський патріарх Кирило (Гундяєв) вдягнув коштовність, вкрадену в українського священника.