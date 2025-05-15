"Не грех": священник из Тернополя разрешил "сдать" тестя в ТЦК и назвал условие (видео)

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк разрешил своей пастве сообщать терцентрам комплектования о тесте, который плохо себя ведет. Священник пояснил, что такого человека можно отправить в армию, но лишь при выполнении дополнительных условий. При этом армия — это лучше, чем тюрьма.

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Мнение относительно "плохого тестя", ТЦК и призыва в армию Филюк озвучил в YouTube-канале.

Алексей Филюк — комментарий о тесте и ТЦК

Видеокомментарий священника появился в соцсетях днем 15 мая. Отец Алексей ответил на вопрос "можно ли сдать вредного тестя в ТЦК". Прежде всего он отметил, что впервые отвечает на такой вопрос. По его мнению, "греха не будет", если о плохом тесте рассказать военкомату. При этом священник подчеркнул, что речь идет именно о человеке с плохим поведением: если он вредит дому, пьет, бьет жену и детей.

"Если делает дома вред, то пусть сделает лучше пользу. Поэтому тести, не обижайтесь на меня", — сказал священник.

Алексей Филюк все же признал, что есть определенные дополнительные условия для таких случаев. С его слов, у тестя не должно быть маленьких детей, мужчина — не человек с инвалидностью и если "нет противопоказаний по здоровью". Также священник заметил, что армия — это лучший вариант, чем отправить тестя-драчуна в тюрьму. Кроме того, в армии тот выполнит свой долг защищать Родину, слышно на видео.

"В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо — [поэтому] в ТЦК, чтобы служила. Все равно же Украину надо защищать", — пояснил Филюк.

Видео о тесте набрало на Facebook 18 тыс. лайков, а в TikTok — 1,2 млн просмотров и более 1 тыс. комментариев. В комментариях отца называют "внуком НКВД", "полицаем", а также советовали отправить его в армию.

Алексей Филюк — детали

Алексей Филюк — священник Тернопольской епархии ПЦУ, указано на его странице Facebook. Отец активно общается с паствой в соцсетях: он есть на Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Священник время от времени публикует короткие видео, в которых отвечает на актуальные вопросы верующих. Например, у него интересовались, можно ли неженатым мужчинам нести гроб. Также были советы, что делать, когда женщина слишком прислушивается к матери и хочет развестись.

Еще одно направление активностей отца Алексия — комментирование актуальных общественных событий. Среди прочего, священник отреагировал на конкурс "Евровидение 2025" (67 тыс. просмотров), проведывал раненых в госпитале (77 тыс.), предупреждение о росте цен на свет (170 тыс.).

Ранее Фокус приводил комментарий Алексея Филюка, который касался возможности повторного бракосочетания для вдовы. По его словам, женщине разрешается выходить замуж уже через год после прощания с мужем. По мнению священника, это не грех и следует продолжать жить дальше.

Напоминаем, 14 мая на портале "Духовного фронта Украины" написали, что российский патриарх Кирилл (Гундяев) надел драгоценность, украденную у украинского священника.