Украденная на Киевщине: патриарх Кирилл показался с панагией украинского митрополита (фото)

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Гундяев) появился на встрече с президентом Сербии Александером Вучичем 8 мая с панагией, предположительно, украденной из дома митрополита Александра (Драбинко) в Киевской области.

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Об этом пишет информационно-аналитическая платформа на религиозную тематику "Духовный фронт Украины".

По словам авторов платформы, патриарх Кирилл получал от Вучича орден Республики Сербия с панагией на шее, которая была идентична изготовленному в единственном экземпляре ювелирами Киево-Печерской лавры украшению, принадлежавшему покойному митрополиту Владимиру (Сабодану). Сообщается, что эта панагия находилась в одном из двух сейфов с ценностями, похищенных в 2016 году из дома митрополита Александра (Драбинко) в селе Ходосовка Киевской области.

Патриарх Кирилл появился на встрече с президентом Сербии с, предположительно, ворованной панагией на шее Фото: Духовный фронт Украины

Национальная полиция Украины 6 апреля 2017 года задержала группу лиц, которая пыталась сбыть часть похищенного у митрополита Александра имущества на сумму 500 000 долларов США. Среди задержанных, согласно данным правоохранителей, были два священника Украинской православной церкви (в единстве с Московским патриархатом): архиерей Степан Бенц, который уже умер, и Алексей Савенко, который до сих пор является настоятелем храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на Позняках.

Авторы статьи со ссылкой на материалы дела отмечают, что полиция изъяла часть краденого, но о подозрении было сообщено только Степану Бенцу, а впоследствии с ним было заключено соглашение о признании виновности. При этом потерпевшая сторона заявляла, что своего согласия на это не давала. Другие задержанные лица к ответственности привлечены не были.

"Появление патриарха Кирилла с панагией, которая по описанию и фото совпадает с похищенной, вызывает серьезные вопросы относительно путей попадания ценностей в Россию. Это обстоятельство может свидетельствовать о необходимости дополнительных следственных действий и международного правового сотрудничества для установления всех обстоятельств дела и возвращения похищенных предметов их законному владельцу — митрополиту Александру", — пишут авторы материала.

Покойный митрополит Владимир с украденной в 2016 году панагией Фото: Духовный фронт Украины

Отметим, панагия — это нагрудный знак православных епископов, украшение в виде небольшой украшенной круглой иконы Богоматери, часто с Богомладенцем. Иногда она содержит образы Христа, Троицы, распятия или вознесения. Носят панагию на цепочке.

Напомним, патриарх Кирилл 7 января освятил иконки и нательные крестики с инициалами президента РФ Владимира Путина, предназначенные для командующих ВС РФ, воюющих в Украине.

3 декабря 2024 года глава РПЦ заявил, что Украина и РФ это "одна страна" и "один народ", и призвал к завершению войны и сохранению Киева как одного из "источников православия" для РФ.