"Нехай ЄС покарає мене": Вучич прибув до РФ і дав інтерв'ю на Красній площі (відео)

Президент Сербії Александар Вучич 8 травня дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві, куди він прибув на запрошення президента РФ Володимира Путіна для участі в параді до Дня перемоги. Сербський лідер заявив, що не переймається реакцією лідерів Європейського Союзу на його візит.

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Заяви Вучича прозвучали в ефірі Радіо і телебачення Сербії.

Сербський лідер визнав, що очікує наслідків свого рішення відвідати Москву, але їх може відчути особисто він, а не його країна. Він заявив, що очікує тиску та погроз від західних чиновників.

"Якщо ЄС хоче когось покарати, нехай покарає мене", — сказав Вучич журналістам.

При цьому він заявив, що попри невдоволення лідерів ЄС його візитом до РФ, Сербія залишиться на європейському шляху.

Президент Сербії зазначив, що не вводив нікого в оману щодо своєї поїздки.

"Я також обіцяв президенту Путіну, але нікому не брехав про свій приїзд сюди. Я сказав це Урсулі фон дер Ляєн, Марті Косс, Еммануелю Макрону, Джорджі Мелоні — я сказав це кожному з них. Я сказав усім правду, я нікого не обманював", — запевнив Вучич.

Він визнав, що Україна "ніколи не робила нічого поганого" його державі та він кілька разів зустрічався з українським президентом Володимиром Зеленським, проте сказав, що так само говоритиме і з російським лідером Володимиром Путіним.

Протягом 8 травня Вучич має зустрітися з російським патріархом Кирилом і президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, а після параду 9 травня — з головою Китаю Сі Цзіньпінем і президентом РФ Володимиром Путіним.

"Для мене це величезна честь, привілей зустрітися з Кирилом. Не забувайте, що Росія не визнала незалежність Косова, на відміну від тих, хто хотів би повернути нас у майбутнє, не озираючись на минуле", — сказав сербський президент.

Він розповів, що під час візиту до Москви насамперед планує зосередитися на завданнях, пов'язаних з економікою та енергетикою.

"Ми маємо розв'язати питання постачання газу тут", — сказав Вучич.

Александар Вучич запрошений на парад у Москві 9 травня: деталі

Помічник Путіна Юрій Ушаков 6 травня розповідав, яких світових лідерів запрошено на парад 9 травня у Москві. Серед 29 топполітиків були президент Сербії Александар Вучич, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

ЗМІ 3 травня писали, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "синхронно" захворіли перед поїздкою до Москви на парад до Дня перемоги. Сербський мовник РТС того ж дня повідомляв, що Вучич потрапив у військовий госпіталь після того, як йому раптово стало зле під час візиту у США.

У листопаді 2024 року Вучич заявляв, що Путін без вагань застосує ядерну зброю в разі загрози безпеці РФ.