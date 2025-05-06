Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Путін оголосив "перемир'я до Дня перемоги"

Утричі більше, ніж рік тому: лідери яких країн прийматимуть парад 9 травня у Москві (інфографіка)

Парад 9 травня, Москва 9 травня, Кремль 9 травня, парад у Москві, Ушаков про парад 9 травня
Фото: Скриншот | У Кремлі уточнили участь лідерів у параді на 9 травня (ілюстративне фото)

Глава Північно-Корейської Народно-демократичної Республіки Кім Чен Ин не братиме участь в урочистостях 9 травня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. При цьому на трибунах поруч з російським президентом Володимиром Путіним стоятимуть 29 топполітика. Крім того, у Кремлі попередили про можливість неочікуваного гостя.

Related video

Про політичних лідерів на параді 9 травня у Москві розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, написало росЗМІ ТАСС та медіа "РБК Россия".

Згідно з заявами Ушакова, гостей урочистостей Путіна у Москві можна поділити на три групи: лідери країн, політики високого рівня, але не лідери, та посли. Сумарна кількість країн, які надішлють своїх представників — 34.

РосЗМІ навели перелік лідерів, які спілкуватимуться з очільником Кремля, покладатимуть квіти до пам'ятників, дивитимуться на військових парад на Красній площі:

  1. Абхазія (не визнана більшістю держав ООН) — Бандра Гунба;
  2. Азербайджан — Ільгам Алієв;
  3. Білорусь — Олександр Лукашенко
  4. Боснія і Герцеговина — Желька Цвіянович;
  5. Бразилія — Луїс Інасіу Лула да Сілва;
  6. Буркіна-Фасо — Ібрагім Траоре;
  7. Венесуела — Ніколас Мадуро;
  8. Вʼєтнам — То Лам;
  9. Вірменія — Нікол Пашинян;
  10. Гвінея-Бісау — Умару Сісоку Ембало;
  11. Ефіопія — Абій Ахмед Алі;
  12. Єгипет — Абдель Фаттах ас-Сісі;
  13. Зімбабве — Еммерсон Мнангагва;
  14. Казахстан — Касим-Жомарт Токаєв;
  15. Киргизстан — Садир Жапаров;
  16. Китай — Сі Цзіньпін;
  17. Конго — Дені Сассу-Нгессо;
  18. Куба — Мігель Діас-Канель;
  19. Лаос — Тхонглун Сисулит;
  20. Монголія — Ухнаагійн Хурелсух;
  21. Мʼянма — Мін Аунг Хлайн;
  22. Палестина (визнана РФ) — Махмуд Абба;
  23. Папуа-Нова Гвінея — Джеймс Марапе;
  24. Південна Осетія (не визнана більшістю членів ООН) — Алан Гаглоєв;
  25. Сербія — Александар Вучич;
  26. Словаччина — Петер Пеллегріні;
  27. Таджикистан — Емомалі Рахмон;
  28. Туркменістан — Сердар Бердимухамедов;
  29. Узбекистан — Шавкат Мірзійоєв.

У другій групі гостей Путіна — політики, які є топпосадовцями у своїх країнах. Ідеться про представників Індії, Індонезії, Нікарагуа, Південно-Африканської Республіки: імена та посади Ушаков не назвав.

Третя група складається з однієї країни: замість лідера КНДР Кім Чен Ина буде лише посол. Крім того, Ушаков повідомив, що надіслали запрошення послу США у РФ, але поки що не отримали відповіді.

Помічник Путіна також заявив, що на 80-річчя Дня перемоги до Москви приїдуть "ветерани з багатьох країн". Список Ушаков не озвучив, але заявив, що будуть люди з США та Ізраїлю. Серед іншого, чиновник натякнув на якісь сюрпризи.

"Але буде ще одна цікава зустріч, про яку дізнаєтесь потім", — завело слова Ушакова "РБК Россия".

РосЗМІ створило інфографіку про гостей Путіна на 9 травня. Вказано, що ідеться про тих, хто підтвердив участь у параді й про це написали медіа або органи влади.

Парад 9 травня, парад у Москві, Кремль парад, 9 травня хто приїде Fullscreen
Парад 9 травня у Москві - лідери яких держав будуть на параді Путіна
Фото: РБК-Україна

Парад 9 травня у Москві — деталі

Зазначимо, 9 травня 2024 року Фокус писав про те, лідери яких країн відвідали Москву на 9 травня. Як повідомили росЗМІ, рік тому поруч з Путіним стояло лише вісім топполітиків — глави Казахстану, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу, Гвінеї-Бісау. Підрахунки показують, що кількість людей, які не проти постояти поруч з очільником Кремля, зросла у 3,6 раза.

Тим часом видання Bild у квітні проаналізувало військову техніку, яку РФ покаже під час параду 9 травня на Червоній площі. Як видно на відео з репетицій, Кремль підготував колону бронемашин з антидроновим захистом, мостоукладачі, бронеавтомобілі тощо. Військові експерти німецького видання зауважили, що набір техніки демонструє можливості ВПК РФ та армію, готову до прориву на європейську територію.

Нагадуємо, 5 травня росЗМІ повідомили про проблеми з мобільним зв'язком у Москві та пояснили, яким чином це пов'язано з 9 травня.