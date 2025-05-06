Утричі більше, ніж рік тому: лідери яких країн прийматимуть парад 9 травня у Москві (інфографіка)
Глава Північно-Корейської Народно-демократичної Республіки Кім Чен Ин не братиме участь в урочистостях 9 травня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. При цьому на трибунах поруч з російським президентом Володимиром Путіним стоятимуть 29 топполітика. Крім того, у Кремлі попередили про можливість неочікуваного гостя.
Про політичних лідерів на параді 9 травня у Москві розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, написало росЗМІ ТАСС та медіа "РБК Россия".
Згідно з заявами Ушакова, гостей урочистостей Путіна у Москві можна поділити на три групи: лідери країн, політики високого рівня, але не лідери, та посли. Сумарна кількість країн, які надішлють своїх представників — 34.
РосЗМІ навели перелік лідерів, які спілкуватимуться з очільником Кремля, покладатимуть квіти до пам'ятників, дивитимуться на військових парад на Красній площі:
- Абхазія (не визнана більшістю держав ООН) — Бандра Гунба;
- Азербайджан — Ільгам Алієв;
- Білорусь — Олександр Лукашенко
- Боснія і Герцеговина — Желька Цвіянович;
- Бразилія — Луїс Інасіу Лула да Сілва;
- Буркіна-Фасо — Ібрагім Траоре;
- Венесуела — Ніколас Мадуро;
- Вʼєтнам — То Лам;
- Вірменія — Нікол Пашинян;
- Гвінея-Бісау — Умару Сісоку Ембало;
- Ефіопія — Абій Ахмед Алі;
- Єгипет — Абдель Фаттах ас-Сісі;
- Зімбабве — Еммерсон Мнангагва;
- Казахстан — Касим-Жомарт Токаєв;
- Киргизстан — Садир Жапаров;
- Китай — Сі Цзіньпін;
- Конго — Дені Сассу-Нгессо;
- Куба — Мігель Діас-Канель;
- Лаос — Тхонглун Сисулит;
- Монголія — Ухнаагійн Хурелсух;
- Мʼянма — Мін Аунг Хлайн;
- Палестина (визнана РФ) — Махмуд Абба;
- Папуа-Нова Гвінея — Джеймс Марапе;
- Південна Осетія (не визнана більшістю членів ООН) — Алан Гаглоєв;
- Сербія — Александар Вучич;
- Словаччина — Петер Пеллегріні;
- Таджикистан — Емомалі Рахмон;
- Туркменістан — Сердар Бердимухамедов;
- Узбекистан — Шавкат Мірзійоєв.
У другій групі гостей Путіна — політики, які є топпосадовцями у своїх країнах. Ідеться про представників Індії, Індонезії, Нікарагуа, Південно-Африканської Республіки: імена та посади Ушаков не назвав.
Третя група складається з однієї країни: замість лідера КНДР Кім Чен Ина буде лише посол. Крім того, Ушаков повідомив, що надіслали запрошення послу США у РФ, але поки що не отримали відповіді.
Помічник Путіна також заявив, що на 80-річчя Дня перемоги до Москви приїдуть "ветерани з багатьох країн". Список Ушаков не озвучив, але заявив, що будуть люди з США та Ізраїлю. Серед іншого, чиновник натякнув на якісь сюрпризи.
"Але буде ще одна цікава зустріч, про яку дізнаєтесь потім", — завело слова Ушакова "РБК Россия".
РосЗМІ створило інфографіку про гостей Путіна на 9 травня. Вказано, що ідеться про тих, хто підтвердив участь у параді й про це написали медіа або органи влади.
Парад 9 травня у Москві — деталі
Зазначимо, 9 травня 2024 року Фокус писав про те, лідери яких країн відвідали Москву на 9 травня. Як повідомили росЗМІ, рік тому поруч з Путіним стояло лише вісім топполітиків — глави Казахстану, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу, Гвінеї-Бісау. Підрахунки показують, що кількість людей, які не проти постояти поруч з очільником Кремля, зросла у 3,6 раза.
Тим часом видання Bild у квітні проаналізувало військову техніку, яку РФ покаже під час параду 9 травня на Червоній площі. Як видно на відео з репетицій, Кремль підготував колону бронемашин з антидроновим захистом, мостоукладачі, бронеавтомобілі тощо. Військові експерти німецького видання зауважили, що набір техніки демонструє можливості ВПК РФ та армію, готову до прориву на європейську територію.
Нагадуємо, 5 травня росЗМІ повідомили про проблеми з мобільним зв'язком у Москві та пояснили, яким чином це пов'язано з 9 травня.