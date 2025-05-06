Утричі більше, ніж рік тому: лідери яких країн прийматимуть парад 9 травня у Москві (інфографіка)

Глава Північно-Корейської Народно-демократичної Республіки Кім Чен Ин не братиме участь в урочистостях 9 травня з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни. При цьому на трибунах поруч з російським президентом Володимиром Путіним стоятимуть 29 топполітика. Крім того, у Кремлі попередили про можливість неочікуваного гостя.

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Про політичних лідерів на параді 9 травня у Москві розповів помічник Путіна Юрій Ушаков, написало росЗМІ ТАСС та медіа "РБК Россия".

Згідно з заявами Ушакова, гостей урочистостей Путіна у Москві можна поділити на три групи: лідери країн, політики високого рівня, але не лідери, та посли. Сумарна кількість країн, які надішлють своїх представників — 34.

РосЗМІ навели перелік лідерів, які спілкуватимуться з очільником Кремля, покладатимуть квіти до пам'ятників, дивитимуться на військових парад на Красній площі:

Абхазія (не визнана більшістю держав ООН) — Бандра Гунба; Азербайджан — Ільгам Алієв; Білорусь — Олександр Лукашенко Боснія і Герцеговина — Желька Цвіянович; Бразилія — Луїс Інасіу Лула да Сілва; Буркіна-Фасо — Ібрагім Траоре; Венесуела — Ніколас Мадуро; Вʼєтнам — То Лам; Вірменія — Нікол Пашинян; Гвінея-Бісау — Умару Сісоку Ембало; Ефіопія — Абій Ахмед Алі; Єгипет — Абдель Фаттах ас-Сісі; Зімбабве — Еммерсон Мнангагва; Казахстан — Касим-Жомарт Токаєв; Киргизстан — Садир Жапаров; Китай — Сі Цзіньпін; Конго — Дені Сассу-Нгессо; Куба — Мігель Діас-Канель; Лаос — Тхонглун Сисулит; Монголія — Ухнаагійн Хурелсух; Мʼянма — Мін Аунг Хлайн; Палестина (визнана РФ) — Махмуд Абба; Папуа-Нова Гвінея — Джеймс Марапе; Південна Осетія (не визнана більшістю членів ООН) — Алан Гаглоєв; Сербія — Александар Вучич; Словаччина — Петер Пеллегріні; Таджикистан — Емомалі Рахмон; Туркменістан — Сердар Бердимухамедов; Узбекистан — Шавкат Мірзійоєв.

У другій групі гостей Путіна — політики, які є топпосадовцями у своїх країнах. Ідеться про представників Індії, Індонезії, Нікарагуа, Південно-Африканської Республіки: імена та посади Ушаков не назвав.

Третя група складається з однієї країни: замість лідера КНДР Кім Чен Ина буде лише посол. Крім того, Ушаков повідомив, що надіслали запрошення послу США у РФ, але поки що не отримали відповіді.

Помічник Путіна також заявив, що на 80-річчя Дня перемоги до Москви приїдуть "ветерани з багатьох країн". Список Ушаков не озвучив, але заявив, що будуть люди з США та Ізраїлю. Серед іншого, чиновник натякнув на якісь сюрпризи.

"Але буде ще одна цікава зустріч, про яку дізнаєтесь потім", — завело слова Ушакова "РБК Россия".

РосЗМІ створило інфографіку про гостей Путіна на 9 травня. Вказано, що ідеться про тих, хто підтвердив участь у параді й про це написали медіа або органи влади.

Парад 9 травня у Москві - лідери яких держав будуть на параді Путіна Фото: РБК-Україна

Парад 9 травня у Москві — деталі

Зазначимо, 9 травня 2024 року Фокус писав про те, лідери яких країн відвідали Москву на 9 травня. Як повідомили росЗМІ, рік тому поруч з Путіним стояло лише вісім топполітиків — глави Казахстану, Білорусі, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу, Гвінеї-Бісау. Підрахунки показують, що кількість людей, які не проти постояти поруч з очільником Кремля, зросла у 3,6 раза.

Тим часом видання Bild у квітні проаналізувало військову техніку, яку РФ покаже під час параду 9 травня на Червоній площі. Як видно на відео з репетицій, Кремль підготував колону бронемашин з антидроновим захистом, мостоукладачі, бронеавтомобілі тощо. Військові експерти німецького видання зауважили, що набір техніки демонструє можливості ВПК РФ та армію, готову до прориву на європейську територію.

Нагадуємо, 5 травня росЗМІ повідомили про проблеми з мобільним зв'язком у Москві та пояснили, яким чином це пов'язано з 9 травня.