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Мир Путин объявил "перемирие ко Дню победы"

Втрое больше, чем год назад: лидеры каких стран будут принимать парад 9 мая в Москве (инфографика)

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Фото: Скриншот | В Кремле уточнили участие лидеров в параде на 9 мая (иллюстративное фото)

Глава Северо-Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ын не будет участвовать в торжествах 9 мая по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. При этом на трибунах рядом с российским президентом Владимиром Путиным будут стоять 29 топ-политиков. Кроме того, в Кремле предупредили о возможности неожиданного гостя.

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О политических лидерах на параде 9 мая в Москве рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, написало росСМИ ТАСС и медиа "РБК Россия".

Согласно заявлениям Ушакова, гостей торжеств Путина в Москве можно разделить на три группы: главы стран, политики высокого уровня и послы. Суммарное количество стран, которые пришлют своих представителей — 34.

РосСМИ привели перечень лидеров, которые будут общаться с главой Кремля, возлагать цветы к памятникам, смотреть на военный парад на Красной площади:

  1. Абхазия (не признана большинством государств ООН) — Бандра Гунба;
  2. Азербайджан — Ильгам Алиев;
  3. Беларусь — Александр Лукашенко
  4. Босния и Герцеговина — Желька Цвиянович;
  5. Бразилия — Луис Инасиу Лула да Силва;
  6. Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре;
  7. Венесуэла — Николас Мадуро;
  8. Вьетнам — То Лам;
  9. Армения — Никол Пашинян;
  10. Гвинея-Бисау — Умару Сисоку Эмбало;
  11. Эфиопия — Абий Ахмед Али;
  12. Египет — Абдель Фаттах ас-Сиси;
  13. Зимбабве — Эммерсон Мнангагва;
  14. Казахстан — Касым-Жомарт Токаев;
  15. Кыргызстан — Садыр Жапаров;
  16. Китай — Си Цзиньпин;
  17. Конго — Дени Сассу-Нгессо;
  18. Куба — Мигель Диас-Канель;
  19. Лаос — Тхонглун Сисулит;
  20. Монголия — Ухнаагийн Хурелсух;
  21. Мьянма — Мин Аунг Хлайн;
  22. Палестина (признана РФ) — Махмуд Абба;
  23. Папуа-Новая Гвинея — Джеймс Марапе;
  24. Южная Осетия (не признана большинством членов ООН) — Алан Гаглоев;
  25. Сербия — Александар Вучич;
  26. Словакия — Петер Пеллегрини;
  27. Таджикистан — Эмомали Рахмон;
  28. Туркменистан — Сердар Бердымухамедов;
  29. Узбекистан — Шавкат Мирзиёев.

Во второй группе гостей Путина — политики, которые являются топ-чиновниками в своих странах. Речь идет о представителях Индии, Индонезии, Никарагуа, Южно-Африканской Республики: имена и должности Ушаков не назвал.

Третья группа состоит из одной страны: вместо лидера КНДР Ким Чен Ына будет только посол. Кроме того, Ушаков сообщил, что направили приглашение послу США в РФ, но пока не получили ответа.

Помощник Путина также заявил, что на 80-летие Дня победы в Москву приедут "ветераны из многих стран". Список Ушаков не озвучил, но заявил, что будут люди из США и Израиля. Среди прочего, чиновник намекнул на некие сюрпризы.

"Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом", — завело слова Ушакова "РБК Россия".

РосСМИ создало инфографику о гостях Путина на 9 мая. Указано, что речь идет о тех, кто подтвердил участие в параде и об этом написали медиа или органы власти.

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Парад 9 мая в Москве — лидеры каких государств будут на параде Путина
Фото: РБК-Украина

Парад 9 мая в Москве — детали

Отметим, 9 мая 2024 года Фокус писал о том, лидеры каких стран посетили Москву на 9 мая. Как сообщили росСМИ, год назад рядом с Путиным стояло всего восемь топ-политиков — главы Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Подсчеты показывают, что количество людей, которые не против постоять рядом с главой Кремля выросло в 3,6 раз.

Между тем издание Bild в апреле проанализировало военную технику, которую РФ покажет во время парада 9 мая на Красной площади. Как видно на видео с репетиций, Кремль подготовил колонну бронемашин с антидроновой защитой, мостоукладчики, бронеавтомобили и тому подобное. Военные эксперты немецкого издания отметили, что набор техники демонстрирует возможности ВПК РФ и армию, готовую к прорыву на европейскую территорию.

Напоминаем, 5 мая росСМИ сообщили о проблемах с мобильной связью в Москве и объяснили, каким образом это связано с 9 мая.