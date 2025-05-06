Втрое больше, чем год назад: лидеры каких стран будут принимать парад 9 мая в Москве (инфографика)
Глава Северо-Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ын не будет участвовать в торжествах 9 мая по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. При этом на трибунах рядом с российским президентом Владимиром Путиным будут стоять 29 топ-политиков. Кроме того, в Кремле предупредили о возможности неожиданного гостя.
О политических лидерах на параде 9 мая в Москве рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, написало росСМИ ТАСС и медиа "РБК Россия".
Согласно заявлениям Ушакова, гостей торжеств Путина в Москве можно разделить на три группы: главы стран, политики высокого уровня и послы. Суммарное количество стран, которые пришлют своих представителей — 34.
РосСМИ привели перечень лидеров, которые будут общаться с главой Кремля, возлагать цветы к памятникам, смотреть на военный парад на Красной площади:
- Абхазия (не признана большинством государств ООН) — Бандра Гунба;
- Азербайджан — Ильгам Алиев;
- Беларусь — Александр Лукашенко
- Босния и Герцеговина — Желька Цвиянович;
- Бразилия — Луис Инасиу Лула да Силва;
- Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре;
- Венесуэла — Николас Мадуро;
- Вьетнам — То Лам;
- Армения — Никол Пашинян;
- Гвинея-Бисау — Умару Сисоку Эмбало;
- Эфиопия — Абий Ахмед Али;
- Египет — Абдель Фаттах ас-Сиси;
- Зимбабве — Эммерсон Мнангагва;
- Казахстан — Касым-Жомарт Токаев;
- Кыргызстан — Садыр Жапаров;
- Китай — Си Цзиньпин;
- Конго — Дени Сассу-Нгессо;
- Куба — Мигель Диас-Канель;
- Лаос — Тхонглун Сисулит;
- Монголия — Ухнаагийн Хурелсух;
- Мьянма — Мин Аунг Хлайн;
- Палестина (признана РФ) — Махмуд Абба;
- Папуа-Новая Гвинея — Джеймс Марапе;
- Южная Осетия (не признана большинством членов ООН) — Алан Гаглоев;
- Сербия — Александар Вучич;
- Словакия — Петер Пеллегрини;
- Таджикистан — Эмомали Рахмон;
- Туркменистан — Сердар Бердымухамедов;
- Узбекистан — Шавкат Мирзиёев.
Во второй группе гостей Путина — политики, которые являются топ-чиновниками в своих странах. Речь идет о представителях Индии, Индонезии, Никарагуа, Южно-Африканской Республики: имена и должности Ушаков не назвал.
Третья группа состоит из одной страны: вместо лидера КНДР Ким Чен Ына будет только посол. Кроме того, Ушаков сообщил, что направили приглашение послу США в РФ, но пока не получили ответа.
Помощник Путина также заявил, что на 80-летие Дня победы в Москву приедут "ветераны из многих стран". Список Ушаков не озвучил, но заявил, что будут люди из США и Израиля. Среди прочего, чиновник намекнул на некие сюрпризы.
"Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом", — завело слова Ушакова "РБК Россия".
РосСМИ создало инфографику о гостях Путина на 9 мая. Указано, что речь идет о тех, кто подтвердил участие в параде и об этом написали медиа или органы власти.
Парад 9 мая в Москве — детали
Отметим, 9 мая 2024 года Фокус писал о том, лидеры каких стран посетили Москву на 9 мая. Как сообщили росСМИ, год назад рядом с Путиным стояло всего восемь топ-политиков — главы Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Подсчеты показывают, что количество людей, которые не против постоять рядом с главой Кремля выросло в 3,6 раз.
Между тем издание Bild в апреле проанализировало военную технику, которую РФ покажет во время парада 9 мая на Красной площади. Как видно на видео с репетиций, Кремль подготовил колонну бронемашин с антидроновой защитой, мостоукладчики, бронеавтомобили и тому подобное. Военные эксперты немецкого издания отметили, что набор техники демонстрирует возможности ВПК РФ и армию, готовую к прорыву на европейскую территорию.
Напоминаем, 5 мая росСМИ сообщили о проблемах с мобильной связью в Москве и объяснили, каким образом это связано с 9 мая.