Втрое больше, чем год назад: лидеры каких стран будут принимать парад 9 мая в Москве (инфографика)

Глава Северо-Корейской Народно-демократической Республики Ким Чен Ын не будет участвовать в торжествах 9 мая по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. При этом на трибунах рядом с российским президентом Владимиром Путиным будут стоять 29 топ-политиков. Кроме того, в Кремле предупредили о возможности неожиданного гостя.

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О политических лидерах на параде 9 мая в Москве рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, написало росСМИ ТАСС и медиа "РБК Россия".

Согласно заявлениям Ушакова, гостей торжеств Путина в Москве можно разделить на три группы: главы стран, политики высокого уровня и послы. Суммарное количество стран, которые пришлют своих представителей — 34.

РосСМИ привели перечень лидеров, которые будут общаться с главой Кремля, возлагать цветы к памятникам, смотреть на военный парад на Красной площади:

Абхазия (не признана большинством государств ООН) — Бандра Гунба; Азербайджан — Ильгам Алиев; Беларусь — Александр Лукашенко Босния и Герцеговина — Желька Цвиянович; Бразилия — Луис Инасиу Лула да Силва; Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре; Венесуэла — Николас Мадуро; Вьетнам — То Лам; Армения — Никол Пашинян; Гвинея-Бисау — Умару Сисоку Эмбало; Эфиопия — Абий Ахмед Али; Египет — Абдель Фаттах ас-Сиси; Зимбабве — Эммерсон Мнангагва; Казахстан — Касым-Жомарт Токаев; Кыргызстан — Садыр Жапаров; Китай — Си Цзиньпин; Конго — Дени Сассу-Нгессо; Куба — Мигель Диас-Канель; Лаос — Тхонглун Сисулит; Монголия — Ухнаагийн Хурелсух; Мьянма — Мин Аунг Хлайн; Палестина (признана РФ) — Махмуд Абба; Папуа-Новая Гвинея — Джеймс Марапе; Южная Осетия (не признана большинством членов ООН) — Алан Гаглоев; Сербия — Александар Вучич; Словакия — Петер Пеллегрини; Таджикистан — Эмомали Рахмон; Туркменистан — Сердар Бердымухамедов; Узбекистан — Шавкат Мирзиёев.

Во второй группе гостей Путина — политики, которые являются топ-чиновниками в своих странах. Речь идет о представителях Индии, Индонезии, Никарагуа, Южно-Африканской Республики: имена и должности Ушаков не назвал.

Третья группа состоит из одной страны: вместо лидера КНДР Ким Чен Ына будет только посол. Кроме того, Ушаков сообщил, что направили приглашение послу США в РФ, но пока не получили ответа.

Помощник Путина также заявил, что на 80-летие Дня победы в Москву приедут "ветераны из многих стран". Список Ушаков не озвучил, но заявил, что будут люди из США и Израиля. Среди прочего, чиновник намекнул на некие сюрпризы.

"Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете потом", — завело слова Ушакова "РБК Россия".

РосСМИ создало инфографику о гостях Путина на 9 мая. Указано, что речь идет о тех, кто подтвердил участие в параде и об этом написали медиа или органы власти.

Парад 9 мая в Москве — лидеры каких государств будут на параде Путина Фото: РБК-Украина

Парад 9 мая в Москве — детали

Отметим, 9 мая 2024 года Фокус писал о том, лидеры каких стран посетили Москву на 9 мая. Как сообщили росСМИ, год назад рядом с Путиным стояло всего восемь топ-политиков — главы Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. Подсчеты показывают, что количество людей, которые не против постоять рядом с главой Кремля выросло в 3,6 раз.

Между тем издание Bild в апреле проанализировало военную технику, которую РФ покажет во время парада 9 мая на Красной площади. Как видно на видео с репетиций, Кремль подготовил колонну бронемашин с антидроновой защитой, мостоукладчики, бронеавтомобили и тому подобное. Военные эксперты немецкого издания отметили, что набор техники демонстрирует возможности ВПК РФ и армию, готовую к прорыву на европейскую территорию.

Напоминаем, 5 мая росСМИ сообщили о проблемах с мобильной связью в Москве и объяснили, каким образом это связано с 9 мая.