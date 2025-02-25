"Сербія зробила помилку" Вучич вибачився за голосування в ООН

Александр Вучич у прямому ефірі заявив, що Сербія повинна була "утриматися". І взяв усю провину на себе.

Related video

На Радбезі ООН Сербія проголосувала "за" європейську резолюцію щодо України. І в прямому ефірі президент цієї країни Александр Вучич заявив, що потрібно було утриматися. Він визнав помилку і взяв відповідальність на себе. Визнання прозвучало в прямому ефірі ток-шоу Cirilica на Happy Television.

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку, я приношу вибачення громадянам за це, і я сам несу за це провину. Думаю, тому що я втомився і не можу все встигнути. А коли я отримую щось у матеріалах, я ще не приїхав", — сказав Вучич, відповідаючи на запитання про резолюцію, ухвалену сьогодні на Генеральній Асамблеї ООН, де Сербія проголосувала за європейську резолюцію.

Він додав, що Сербії варто було б утриматися, як і у випадку з американською резолюцією.

"Мені нікого звинувачувати, окрім себе, можливо, я занадто втомився. Пояснення, яке я почув згодом, полягало в тому, що тим самим ми підтвердили наші позиції щодо територіальної цілісності. Я не думаю, що нам варто спокушатися", — повідомив президент Сербії і заявив, що в ООН його країні слід було утриматися.

І він шкодує про те, як проголосувала Сербія.

"Сербія утримується вже три роки, ми продовжимо поводитися відповідально, і я постараюся зробити більше", — додав президент Вучич.

Він прокоментував нинішню позицію США щодо війни в Україні. Вучич заявив, що йому зрозуміло, куди рухається американська політика і що відбуваються "тектонічні зміни".

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова підтримала Вучича, написавши повідомлення сербською мовою і заявивши, що "відчуває любов сербського народу".

"Ми знаємо, що сербський народ нас не зрадить. Ми чуємо відгомони ваших сердець, небайдужих і сповнених підтримки. Ми відчуваємо любов народу Сербії", — написала Захарова.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року відбулася Генеральна Асамблея ООН, на якій розглядали резолюції щодо російсько-української війни. Дипломати отримали одразу два документи. Одну резолюцію запропонував Європейський Союз і в ній засуджувалося російське вторгнення. США вперше за трирічну історію війни не підтримали таку думку.