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Політика Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Вперше США проти: в ООН ухвалили дві резолюції щодо російсько-української війни (результати)

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Фото: З відкритих джерел | В ООН проголосували за дві резолюції щодо російсько-української війни (ілюстративне фото)

Американська резолюція про "конфлікт РФ та України" набрала на чотири голоси менше, ніж пропозиція ЄС, у якій ішлося про вторгнення росіян, свідчать результати голосування в ООН.

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24 лютого 2025 року відбулась Генеральна Асамблея Організації об'єднаних націй, на якій розглядались резолюції щодо російської-української війни. Дипломати отримали відразу два документи. Одну резолюцію запропонував Європейський Союз і в ній засуджувалось російське вторгнення. США вперше за трирічну історію війни не підтримали таку думку. Фокус зібрав інформацію про результати голосування ООН і про резолюцію, яку все ж підтримали американці.

Результати голосування щодо пропозиції ЄС з'явилися в акаунті X європейської спільноти. В підсумку резолюцію на підтримку України ухвалили, але були голоси проти. Серед них — США, РФ, Білорусь та інші.

Результати голосування в ООН 24 лютого 2025 року за пропозицію ЄС:

  • "підтримали" — 93,
  • "не підтримали" — 18, серед них США, РФ, Білорусь, Судан, Буркіна-Фасо та ін.;
  • "утримались" — 65.

Європейський Союз також опублікував текст резолюції в підтримку України. У документі вказано, що у 2022 році почалось вторгнення РФ, яке призвело до загибелі людей і його слід негайно припинити.

"Зі стурбованістю відзначаючи, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну триває протягом трьох років і продовжує мати руйнівні та довгострокові наслідки не лише для України, а й для інших регіонів та глобальної стабільності", — ідеться у першому абзаці документа.

ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 1 Fullscreen
ООН та Україна - сторінка 1 резолюції ЄС 24 лютого 2025 року
ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 2 Fullscreen
ООН та Україна - сторінка 2 резолюції ЄС 24 лютого 2025 року
ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 3 Fullscreen
ООН та Україна - сторінка 3 резолюції ЄС 24 лютого 2025 року
ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 1
ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 2
ООН, Україна, війна РФ, 24 лютого 2025, резолюція ЄС сторінка 3

ООН та Україна — що сталось 24 лютого

Відразу після голосування за резолюцію ЄС представники країн-членів ООН розглянули пропозицію США. Текст американської резолюції також підтримали, ідеться у дописі журналіста Остапа Яриша в X.

Результати голосування в ООН 24 лютого 2025 року за пропозицію США:

  • "підтримали" — 89;
  • "не підтримали" — вісім, і серед них РФ, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Нігер, Судан та ін.;
  • "утримались" — 70.

Зазначимо, раніше Фокус писав про зміну позиції США в ООН щодо питання російсько-української війни. Нова резолюція американців складалась з твердження, що світ оплакує жертв, і водночас "сторони конфлікту" закликають до миру. Також не згадується, що РФ — країна-агресор, яка вторгнулась на територію сусідньої держави.

Тим часом видання Bloomberg дослідило телевізійні інтерв'ю радника президента США з національної безпеки Майкла Волца і міністра оборони США Піта Гегсета. Як з'ясувалось, обидва американські посадовці жодного разу не назвали РФ країною-агресором.

Нагадуємо, 20 лютого на порталі Конгресу США з'явився законопроєкт, який пропонує вивести США зі складу ООН. Тим часом 24 лютого відбулась зустріч країн-членів G7, під час якої президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Дональдом Трампом.