Журналісти The Independent зазначають, що російські військові прагнуть максимально збільшити свою військову перевагу на фронті. Тому немає жодних гарантій, що переговори між США та РФ можуть призвести до миру.

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Припинення російсько-української війни малоймовірне, а за нинішніх тенденцій Росія до кінця року може повністю захопити Донбас. Про це пише The Independent.

У виданні додали, що Збройні сили Російської Федерації прагнуть максимально збільшити свою військову перевагу. Тому нині немає жодних гарантій, що переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією призведуть до вирішення конфлікту.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що результат цієї війни, швидше за все, все ще вирішуватиметься на полі бою.

Журналісти нагадали, що Москва хоче визнання анексованих у вересні 2022 року територій та Криму, надання російської мови статусу державної та нейтралітет України на міжнародній арені. Однак для Києва це являється абсолютно неприйнятним.

"Єдиний спосіб нав'язати Києву — це або повний військовий крах українських сил, що нині малоймовірно, або узгоджений тиск з боку об'єднаного Заходу з метою неприйняття неприємних умов Росії.

Додамо, що російські війська мають успіхи на Донбасі. Зокрема, за даними аналітиків проєкту DeepState, 18 лютого ЗС РФ просунулись в Андріївці та ще поблизу 2 сіл.

Нагадаємо, 21 лютого Служба безпеки України повідомила, що у Росії пропагандистам розсилають директиви готувати населення до перемоги у війні. Однак, як вважають в українській розвідці, це є ІПСО, спрямованим якраз на власне населення.

До Дня перемоги цього року на параді в Росії також планується присутність президента США Дональда Трампа. Вашингтон планує до цієї дати досягти успіху у врегулюванні ситуації в Україні.