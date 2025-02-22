Журналисты The Independent отмечают, что российские военные стремятся максимально увеличить свое военное преимущество на фронте. Поэтому нет никаких гарантий, что переговоры между США и РФ могут привести к миру.

Related video

Прекращение российско-украинской войны маловероятно, а при нынешних тенденциях Россия до конца года может полностью захватить Донбасс. Об этом пишет The Independent.

В издании добавили, что Вооруженные силы Российской Федерации стремятся максимально увеличить свое военное преимущество. Поэтому сейчас нет никаких гарантий, что переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией приведут к решению конфликта.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель отметил, что исход этой войны, скорее всего, все еще будет решаться на поле боя.

Журналисты напомнили, что Москва хочет признания аннексированных в сентябре 2022 года территорий и Крыма, предоставление русскому языку статуса государственного и нейтралитет Украины на международной арене. Однако для Киева это является абсолютно неприемлемым.

"Единственный способ навязать Киеву — это либо полный военный крах украинских сил, что сейчас маловероятно, либо согласованное давление со стороны объединенного Запада с целью непринятия неприятных условий России.

Добавим, что российские войска имеют успехи на Донбассе. В частности, по данным аналитиков проекта DeepState, 18 февраля ВС РФ продвинулись в Андреевке и еще вблизи 2 сел.

Напомним, 21 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что в России пропагандистам рассылают директивы готовить население к победе в войне. Однако, как считают в украинской разведке, это ИПСО, направленным как раз на собственное население.

Ко Дню победы в этом году на параде в России также планируется присутствие президента США Дональда Трампа. Вашингтон планирует к этой дате достичь успеха в урегулировании ситуации в Украине.