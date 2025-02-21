Апогей сравнений с нацистами: Трамп приедет 9 мая в Москву праздновать мир в Украине, — СМИ

По информации Le Point, на параде в РФ ко Дню победы в этом году планируется присутствие президента США Дональда Трампа. Вашингтон планирует к этой дате достичь успеха в урегулировании ситуации в Украине.

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Президент США Дональд Трамп отправится с официальным визитом в Москву. Об этом 21 февраля сообщили в издании Le Point.

Отмечается, что для президента РФ Владимира Путина 9 мая — "самый важный день в году". Россия будет отмечать День победы в великой отечественной войне. Вспоминая это событие, он традиционно напоминает миру, что он обязан за мир СССР, а значит РФ. Также лидер страны-агрессора часто произносит речи, в которых переписывает под себя историю XX века.

По данным СМИ, 9 мая 2025 года будет особенным — на трибунах в Москве будет присутствовать важный гость. Вместе с Путиным торжественное празднование победы посетит Трамп.

Сообщается, что согласно плану спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины и России Джозефа Кита Келлога, мирные переговоры должны завершиться 9 мая. Если все пройдет успешно, 9 мая станет "триумфом" лидеров РФ и США.

Журналисты отметили, что в первую очередь речь идет о триумфе Путина, который увидит подтверждение и одобрение своих сравнений украинцев с нацистами. Через 80 после победы над гитлеровской Германией он, по словам источников, будет праздновать победу над "нацистской Украиной".

"9 мая 2025 года, если новое американо-российское соглашение выдержит, если ничто не нарушит приглашение Трампа, чашу символически будут выпивать до основания европейцы, которые будут наблюдать на своих экранах за парадом российских войск, которому салютует американский президент", — добавили в издании.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором. Его любимая газета отреагировала на это обложкой с изображением президента РФ Владимира Путина, добавив заголовок "Президент Трамп: вот это — диктатор".

США предложили Украине соглашение о редкоземельных ископаемых, которое пока отказался подписывать Зеленский. Фокус разобрался, на каком этапе находится сейчас документ и в чем разошлись интересы сторон.