Апогей порівнянь з нацистами: Трамп приїде 9 травня у Москву святкувати мир в Україні, — ЗМІ

За інформацією Le Point, на параді у РФ до Дня перемоги цього року планується присутність президента США Дональда Трампа. Вашингтон планує до цієї дати досягти успіху у врегулюванні ситуації в Україні.

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Президент США Дональд Трамп вирушить з офіційним візитом у Москву. Про це 21 лютого повідомили у виданні Le Point.

Зазначається, що для президента РФ Володимира Путіна 9 травня — "найважливіший день у році". Росія святкуватиме День перемоги у великій вітчизняній війні. Згадуючи цю подію, він традиційно нагадує світу, що він завдячує за мир СРСР, а отже РФ. Також лідер країни-агресорки часто виголошує промови, в яких переписує під себе історію XX століття.

За даними ЗМІ, 9 травня 2025 року буде особливим — на трибунах у Москві буде присутній важливий гість. Разом з Путіним урочисте святкування перемоги відвідає Трамп.

Повідомляється, що відповідно до плану спецпредставника Держдепу США з питань України й Росії Джозефа Кіта Келлога, мирні переговори мають завершитись 9 травня. Якщо усе пройде успішно, 9 травня стане "тріумфом" лідерів РФ і США.

Журналісти зауважили, що насамперед йдеться про тріумф Путіна, який побачить підтвердження та схвалення своїх порівнянь українців з нацистами. Через 80 років після перемоги над гітлерівською Німеччиною він, зі слів джерел, святкуватиме перемогу над "нацистською Україною".

"9 травня 2025 року, якщо нова американсько-російська угода витримає, якщо ніщо не порушить запрошення Трампа, чашу символічно випиватимуть дощенту європейці, які спостерігатимуть на своїх екранах за парадом російських військ, якому салютує американський президент", — додали у виданні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського диктатором. Його улюблена газета відреагувала на це обкладинкою із зображенням президента РФ Володимира Путіна, додавши заголовок "Президент Трамп: ось це — диктатор".

США запропонували Україні угоду про рідкісноземельні копалини, яку поки відмовився підписувати Зеленський. Фокус розібрався, на якому етапі перебуває зараз документ і в чому розійшлися інтереси сторін.