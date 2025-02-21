"Ось це — диктатор": улюблена газета Трампа New York Post присвятила номер Путіну

Новий номер газети New York Post помістив на передовицю матеріал із назвою "Президент Трамп: ось це — диктатор". Автор показує 10 фактів про війну Росії в Україні, які США небезпечно ігнорують.

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Американська консервативна газета New York Post, яку полюбляє читати президент США Дональд Трамп, помістила на головну сторінку матеріал із назвою "Президент Трамп: ось це — диктатор". На обкладинці зображено фотографію російського президента Володимира Путіна.

Номер газети вийшов 21 лютого з великим портретом Володимира Путіна на передовиці.

Стаття являє собою авторську колонку у форматі "думки" Дугласа Мюррея. У ній опубліковано "10 фактів про війну Росії в Україні, які США ігнорують на свій страх і ризик".

Насамперед автор акцентує увагу на тому, що саме Путін розпочав велику війну, незважаючи на звинувачення Трампа в бік України.

"Трамп абсолютно правий, що війна "не повинна була починатися". Вона б не почалася, якби він був в Овальному кабінеті. Але війну почав Путін, а не Зеленський", — ідеться в статті.

Другий факт полягає в тому, що Росія прагне завоювати Україну і таким чином розширити свою територію. Україна не мала територіальних амбіцій щодо Росії. Мюррей підкреслює, що Україна бореться за свою незалежність, більшість українців не хочуть бути частиною Росії.

"Вони не хочуть, щоб ними керували з Москви. Переважна більшість хоче жити в незалежній, суверенній країні, яка сама контролює своє майбутнє. Українці та росіяни — це дві окремі етнічні групи. Вони розмовляють різними мовами і мають різну історію", — стверджує він.

Журналіст звертає увагу на диктаторські нахили Путіна: він править Росією "залізним кулаком КДБ" відтоді, як прийшов до влади 1999 року.

"Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав політичних опонентів. Не тільки в Росії, а й по всьому світу. Ті, хто живе в Росії і виступає проти війни, опиняються у в'язницях", — йдеться в матеріалі.

Зеленського автор не вважає диктатором і називає його політиком, який переміг на вільних і чесних президентських виборах 2019 року. На відміну від Росії, в Україні є активні та незалежні ЗМІ, які закликають уряд до відповіді.

Росія дружить із ворогами США

Мюррей вважає, що Росія не є другом США. Це ворожа, ядерна держава, що має тісні стосунки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Фактично, всі її головні друзі — це країни, які є найбільшими ворогами Америки.

"Путін вдерся в кілька країн, порушивши всі міжнародні договори. Він втрутився у вибори у своїх найближчих сусідів. Він порушив міжнародні угоди, включно з Договором про РСМД зі США", ідеться в матеріалі.

Водночас Україна — це друг США і хоче бути частиною світового порядку, яким керує Америка. При цьому неправильно стверджувати, що американська допомога Україні "зникає задарма".

"Ніхто не буде стверджувати, що Україна — країна без корупції. Але це не означає, що її народ і суверенітет не повинні бути захищені. Ми маємо пам'ятати, яка країна в цій війні дійсно корумпована. Росія — це величезна клептократична держава, очолювана Путіним і невеликим картелем олігархів", — пише газета.

Нагадаємо, видання Politico раніше підрахувало, що за перший місяць перебування при владі команда Трампа своїми заявами і діями зіграла на руку Путіну 29 разів.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Україні не планують виділяти новий пакет військової допомоги. У Конгресі не буде законопроєкту про "фінансування війни в Україні".