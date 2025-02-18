ЗС РФ мають успіхи на Донбасі: просунулись в Андріївці та ще поблизу 2 сіл, — DeepState (карта)

В Генеральному штабі не коментували просування росіян, однак розповіли про ситуацію на фронті в цілому та на Новопавлівському й Покровському напрямках зокрема.

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Росіяни атакують Донецьку область й мають успіхи біля трьох населених пунктів Донеччини. Зокрема, Збройні сили Російської Федерації просунулись поблизу Улаклів, Бурлацького та Андріївки. Про це стало відомо із традиційного щоденного зведення аналітиків проєкту DeepState 18 лютого. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

Зокрема, окупанти просунулись поблизу село Улакли Волноваського району.

Ситуація поблизу села Улакли Фото: DeepStateMAP

Крім цього, осінтери повідомляють продовження російського наступу поблизу селища Бурлацьке Волноваського району.

Ситуація поблизу Бурлацького

Також ворог просунувся поблизу Андріївки.

Фото: DeepStateMAP

Просування російських військ: реакція Генштабу

В Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Зокрема, ворог завдав по українських позиціях та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 керованих авіаційних бомб, запустив 2923 дрони-камікадзе. Також росіяни здійснили близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.

Також Збройні сили України відбили на Новопавлівському напрямку 23 атаки, зокрема в районі Бурлацького. На Покровському напрямку військові зупинили 55 російських штурмів, в тому числі в районах Андріївки та Дачного.

Нагадаємо, аналітики проєкта DeepState про просування в Андріївці повідомляли також 9 лютого. Тоді ворог також мав успіх біля Запоріжжя та Зеленівки.

Додамо, що армія РФ 17 лютого окупувала село Срібне в Донецькій області. Також противник просунувся поблизу населених пунктів Дачне, Новосілки й Улакли Донецької області та біля села Фиголівска Харківської області. Тоді Генеральний штаб ніяк не коментував окупацію населеного пункту.