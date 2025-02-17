ЗС РФ окупували село та просунулись поблизу 4 населених пунктів: деталі від DeepState (карта)

В Генеральному штабі не коментували інформацію щодо окупації села Срібне в Покровському районі, однак повідомляли про штурми інших населених пунктів.

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Армія Російської Федерації продовжує наступати та просуватись. Зокрема, згідно даних аналітиків проєкту DeepStat від 17 лютого ворог окупував село Срібне в Донецькій області та просунувся поблизу населених пунктів Дачне, Новосілки й Улакли Донецької області та біля села Фиголівска Харківської області.

Зокрема, аналітики зазначили про окупацію росіянами села Срібне в Покровському районі Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Збройні сили Російської Федерації також просунулися поблизу села Дачне Покровського району Донецької області.

Фото: DeepStateMAP

Також окупанти мали певний успіх поблизу Новосілок Волноваського району Донецької області.

Фото: DeepState

Росіяни також просунулись поблизу села Фиголівка Куп'янського району Харківської області.

Крім цього, ЗС РФ мали певний успіх в селі Улакли Волноваського району Донецької області.

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби відбулось 129 бойових зіткнень. Росіяни завдали 2 ракетних та 95 авіаційних ударів, застосували 5 ракет та скинули 141 керовану авіабомбу. Також було здійснено понад 5500 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, залучено 2932 дрони-камікадзе.

Зокрема, 40 атак відбито на Покровському напрямку. Найбільше було неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Також в Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новоочеретувате та Новосілка росіяни 18 разів намагалися прорвати українські позиції.

Нагадаємо, в суботу, 15 лютого, стало відомо про окупацію села Янтарне на Донеччині. Тоді в Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни атакували в районі Янтарного, проте інформацію щодо окупації цього населеного пункту не коментували.

Наступного дня, 16 лютого, ЗС РФ штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині. Основну частину російської техніки, яку залучили до штурмів Костянтинополя, українські бійці знищили.