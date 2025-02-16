"Порахувати важко": ЗС РФ штурмували Костянтинопіль і Улакли на Донеччині, — DeepState

Аналітики уточнили, що основну частину російської техніки, яку залучили до штурмів Костянтинополя, українські бійці знищили. Накат на село Улакли був більш "результативний" для окупантів.

Related video

15 лютого російські окупаційні війська проводили штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що основна частина цієї техніки була знищена.

"Піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя, а також у районі лісосмуги біля точки 127.2. Одна ББМ примудритися проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", — зазначили в DeepState.

За даними аналітиків, Костянтинопіль частково зачищено, але стабілізаційні дії наразі тривають. Ймовірно, що ворогу не дадуть поки що закріпитися там.

Мапа бойових дій Фото: DeepState

На село Улакли Донецької області накат росіян був менший — силами від 8 до 10 одиниць техніки, стверджують аналітики.

"Зараз ка*апська піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює життя підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявили, що 15 лютого був найважчим днем у 2025 році, оскільки росіяни суттєво посилили атаки.

15 лютого Міноборони повідомило, що бригада "Маґура" вперше застосувала снаряд із лазерним наведенням.