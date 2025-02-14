Штурмують групами й переважають в дронах: росіяни просунулись в районі річки Оскіл, — Deepstate

Водночас, за інформацією аналітиків проєкту, Сили оборони не справляються з утриманням оборони, а місцеве командування — зі своїми задачами.

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Збройні сили Російської Федерації просуваються в районі річки Оскіл в Харківській області. Ворог має успіх в районі селища Дворічного та села Новомлинськ й закріплюється на місцевості, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Фото: DeepState

Крім цього, росіяни збільшили контроль в напрямку села Фиголівка та зайшли на південні його околиці. Аналітики зазначили, що ЗС РФ зайняли ще один район у Дворічній.

"Проблеми: противник продовжує насичувати місцевість своєю піхотою, але штурмує, зазвичай, група з декількох кац*пів, яка ховається в посадках, будинках, руїнах тощо. Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати", — йдеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків у росіян значна перевага в FPV-дронах. Ними ворог розбиває українські позиції, після чого їх неможливо утримувати. Сили територіальної оборони не справляються з утриманням оборони. Також бійці звернули увагу на місцеве командування, яке, на їх думку, не справляється зі своїми задачами.

"Тож проблеми залишаються, а наслідки розширення плацдармів стають все більш неприємними в майбутній перспективі, які ворог 100% нам влаштує", — пише Deepstate.

Додамо, що згідно з оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на 08.00 14 лютого 2025 року на Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ЗС РФ активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, 10 лютого Фокус писав, що ЗС РФ останні кілька днів намагаються розширити Дворічанський плацдарм і перейти через річку Оскіл, на північ від міста Куп'янськ. Таким чином вони намагаються закріпитись на іншому березі.

Пізніше, 13 лютого стало відомо, що росіяни змогли просунутись на Куп'янському напрямку завдяки туманам. Зокрема, ворогу вдалося організувати клин до села Кругляківка. Також ЗС РФ намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, просунувшись в напрямку села Колісниківка вище по течії та села Загризове нижче по течії.