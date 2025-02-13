Штурми "каруселлю" і плацдарм по той бік Осколу: туман допоміг ЗС РФ просунутись (відео)

Ворог створив плацдарм на правому березі річки Оскіл й намагається його розширити. Окупанти вигадали нову тактику штурмових дій, завдяки якій втрачають бронетехніку.

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Російські окупанти просунулись на Куп’янському напрямку завдяки туманам. Про це 13 лютого в ефірі "24 Каналу" розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко.

Юрій Федоренко про ситуацію на Куп"янському напрямку — з 0:45

Ворогу вдалося організувати клин до села Кругляківка.

Згаданий населений пункт на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Йому вдалося ці заходи реалізувати ще минулого року. Але варто зауважити, що противник поклав на полі бою безліч особового складу — складно порахувати всіх. І водночас ворог втратив значну кількість легкоброньованої й броньованої техніки", — пояснив Федоренко.

Російські окупанти намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, просунувшись в напрямку села Колісниківка вище по течії та села Загризове нижче по течії.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Але йому не вдалося реалізувати ці заходи. Станом на сьогодні ситуація досить близька до стабілізації й унеможливлює подальше просування ворога", — зауважив командир.

З його слів, в напрямку Колісниківки ЗС РФ намагаються вести штурмові дії "каруселлю". Військовий уточнив, що це відбувається так: спочатку виходить броньована техніка з прикриттям артилерії, попередньо працює авіація, потім йде високоманевровна техніка як мотоцикли й багі, і вже тоді — жива сила ланцюгом. 90% броні при цьому знищується Силами оборони. На цьому відтинку загарбників вдалося призупинити.

"Ворог тисне, прям тисне дуже активно", — наголосив Федоренко, запевнивши, що попри це лівобережний Куп’янськ залишається під контролем ЗСУ.

Найскладнішим відтинком він назвав той, що в напрямку селище Дворічна. Командир пояснив, що після зірвання шлюзів річка обміліла, а через морози частково вкрилася льодом. Коли погода дозволяла, окупанти взялися за спроби перетнути водойму на плотах і гумових човнах.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Військовий розповів, що через низьку температуру там виникають густі тумани, які ускладнюють виявлення бійців ЗС РФ. Скориставшись погодою, Росія змогла перекинути живу силу на правий берег.

Тепер, зі слів Федоренка, окупанти намагаються налагодити переправи, працюють над посиленням свого угрупування технікою та облаштуванням логістики. РФ хоче вдосконалити свій плацдарм, щоб наступати з нього далі.

"Станом на цю хвилину ведуться активні бойові дії, дуже жваві й складні, для того, щоб ситуацію стабілізувати", — додав командир.

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