Підготовка до лобової атаки: ЗС РФ намагаються розширити плацдарм під Куп'янськом (карта)

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що противник у районі Дворічної намагався висадити десант, однак плавзасоби загарбників були ліквідовані разом особовим складом.

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На Куп'янському напрямку російські війська намагаються розширити плацдарм для подальшого розвитку наступу. Зокрема, противник штурмував позиції Сил оборони в районі населених пунктів Петропавлівка, Загризове та Нової Кругляківки, а також намагався переправити десант через річку Оскіл у районі Дворічної. Про це 10 лютого повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Для доставки штурмових груп у районі Нової Кругляківки противник застосував бронетехніку. Під час вогневого ураження дві ББМ окупантів було пошкоджено, а десант знищено", — ідеться в повідомленні.

Також українські захисники запобігли спробі висадки ворожого десанту біля Дворічної — плавзасоби загарбників ліквідовано разом з особовим складом.

Плацдарм ЗС РФ на північ від Куп'янська

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, основні удари російські війська завдають у районах Дворічної, Західного і Голубівки. При цьому просування сил ворога було зафіксовано на ділянці фронту на південь від Західного 4 лютого, внаслідок чого частина населеного пункту потрапила під контроль росіян.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 3 лютого 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 9 лютого 2025 року Фото: deepstatemap.live

Військовий аналітик Богдан Мірошников зазначив, що ситуація на північному фланзі Куп'янського напрямку продовжує погіршуватися, і йдеться вже не про плацдарм, а про повноцінну ділянку фронту, де противнику вдалося налагодити логістику.

"Стабілізовано не було нічого. Плацдарм біля Дворічної розширюється надалі. Хоча це вже не плацдарм, це вже повноцінна ділянка фронту з налагодженою логістикою ворога", — написав Мірошников.

За його словами, Сил оборони мають варіанти для запобігання катастрофі, але для цього потрібно більше сил.

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Зі свого боку раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія РФ прагне взяти в Куп'янськ в оперативне оточення, однак для цього не вистачає резервів. Водночас аналітична група Frontelligence Insight відзначає значну концентрацію російських сил біля Куп'янська, що вказує на підготовку прямого наступу на місто.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, масштаби нарощування російських військ під Куп'янськом вказують на те, що захоплення міста має бути високопріоритетним завданням для російського військового командування.