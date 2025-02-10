Подготовка к лобовой атаке: ВС РФ пытаются расширить плацдарм под Купянском (карта)

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что противник в районе Двуречной пытался высадить десант, однако плавсредства захватчиков были ликвидированы вместе личным составом.

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На Купянском направлении российские войска пытаются расширить плацдарм для дальнейшего развития наступления. В частности, противник штурмовал позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новой Кругляковки, а также пытался переправить десант через реку Оскол в районе Двуречной. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ОСГВ "Хортица".

"Для доставки штурмовых групп в районе Новой Кругляковки противник применил бронетехнику. В ходе огневого поражения две ББМ оккупантов были повреждены, а десант уничтожен", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники пресекли попытку высадки вражеского десанта возле Двуречной — плавсредства захватчиков ликвидированы вместе личным составом.

Плацдарм ВС РФ севернее Купянска

Согласно картографическим данным ресурса DeepState, основные удары российские войска наносят в районах Двуречной, Западного и Голубовки. При этом продвижение сил неприятеля было зафиксировано на участке фронта южнее Западного 4 февраля, в результате чего часть населенного пункта попала под контроль россиян.

Карта боевых действий на Купянском направлении. 3 февраля 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Купянском направлении. 9 февраля 2025 Фото: deepstatemap.live

Военный аналитик Богдан Мирошников отметил, что ситуация на северном фланге Купянского направления продолжает ухудшаться и речь идет уже не о плацдарме, а полноценном участке фронта, где противнику удалось наладить логистику.

"Стабилизировано не было ничего. Плацдарм возле Двуречной расширяется в дальнейшем. Хотя это уже не плацдарм, это уже полноценный участок фронта с отлаженной логистикой врага", — написал Мирошников.

По его словам, Сил обороны имеют варианты для предотвращения катастрофы, но для этого нужно больше сил.

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В свою очередь ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что армия РФ стремится взять в Купянск в оперативное окружение, однако для этого не хватает резервов. Вместе с тем аналитическая группа Frontelligence Insight отмечает значительную концентрацию российских сил возле Купянска, что указывает на подготовку прямого наступления на город.

Напомним, по информации Forbes, масштабы наращивания российских войск под Купянском указывают на то, что захват города должен быть высокоприоритетной задачей для российского военного командования.