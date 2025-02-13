Штурмы "каруселью" и плацдарм по ту сторону Оскола: туман помог ВС РФ продвинуться (видео)

Враг создал плацдарм на правом берегу реки Оскол и пытается его расширить. Оккупанты придумали новую тактику штурмовых действий, благодаря которой теряют бронетехнику.

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Российские оккупанты продвинулись на Купянском направлении благодаря туманам. Об этом 13 февраля в эфире "24 Канала" рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко.

Юрий Федоренко о ситуации на Купянском направлении — с 0:45

Врагу удалось организовать клин к селу Кругляковка.

Упомянутый населенный пункт на карте боевых действий Фото: Deep State

"Ему удалось эти меры реализовать еще в прошлом году. Но стоит заметить, что противник положил на поле боя множество личного состава — сложно посчитать всех. И в то же время враг потерял значительное количество легкобронированной и бронированной техники", — пояснил Федоренко.

Российские оккупанты пытаются расширить плацдарм на западном берегу реки Оскол, продвинувшись в направлении села Колесниковка выше по течению и села Загрызово ниже по течению.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Но ему не удалось реализовать эти меры. По состоянию на сегодня ситуация достаточно близка к стабилизации и делает невозможным дальнейшее продвижение врага", — отметил командир.

По его словам, в направлении Колесниковки ВС РФ пытаются вести штурмовые действия "каруселью". Военный уточнил, что это происходит так: сначала выходит бронированная техника с прикрытием артиллерии, предварительно работает авиация, затем идет высокоманевренная техника как мотоциклы и багги, и уже тогда — живая сила цепью. 90% брони при этом уничтожается Силами обороны. На этом отрезке захватчиков удалось приостановить.

"Враг давит, прям давит очень активно", — подчеркнул Федоренко, заверив, что несмотря на это левобережный Купянск остается под контролем ВСУ.

Самым сложным отрезком он назвал тот, что в направлении поселка Двуречная. Командир пояснил, что после срыва шлюзов река обмелела, а из-за морозов частично покрылась льдом. Когда погода позволяла, оккупанты предприняли попытки пересечь водоем на плотах и резиновых лодках.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Военный рассказал, что из-за низкой температуры там возникают густые туманы, которые затрудняют обнаружение бойцов ВС РФ. Воспользовавшись погодой, Россия смогла перебросить живую силу на правый берег.

Теперь, по словам Федоренко, оккупанты пытаются наладить переправы, работают над усилением своей группировки техникой и обустройством логистики. РФ хочет усовершенствовать свой плацдарм, чтобы наступать с него дальше.

"По состоянию на эту минуту ведутся активные боевые действия, очень оживленные и сложные, для того, чтобы ситуацию стабилизировать", — добавил командир.

Напомним, эксперт Сергей Бесхребетный сообщил, что ВСУ впервые уничтожили экспериментальный комплекс РЭБ, который только попал на фронт и еще даже не успел получить название.

В ГУР проинформировали, что в городе Долгопрудный под Москвой уничтожили новейшие радиолокационные комплексы, предназначенные для борьбы с БПЛА. Они были первыми образцами в своем классе.