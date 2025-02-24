Зеленський поговорив з Трампом: які підсумки зустрічі лідерів G7 (відео)

Під час наради лідерів країн "Великої сімки" обговорювали реальний план завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Також думали над тим, як не допустити нової агресії РФ.

Related video

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Спілкування відбулось під час зустрічі лідерів країн-членів "Великої сімки. На думку Зеленського, розмова пройшла непогано. Підсумки контакту з Трампом та наради G7 озвучені під час пресконференції, яка транслювалась на YouTube-каналі офісу президента.

Зеленський підтвердив, що під час наради G7 відбулась дистанційна розмова з Дональдом Трампом. Український політик назвав цю розмову "доброю". Крім того, президент висловив сподівання, що США продовжать підтримувати Україну та не втратять єдність з партнерами з Європейського Союзу.

"Це була дуже добра розмова в рамках засідання країн Великої Сімки під проводом Канади. Ми дуже сподіваємося, що Сполучені Штати продовжать підтримку на разом з іншими партнерами. Звичайно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Штатами", — сказав Зеленський.

Зеленський і Трамп — деталі розмови 24 лютого

На сторінці Facebook президента Зеленського розміщено фрагмент зустрічі "Великої сімки". На мить з'явився кабінет у Білому домі: показали Дональда Трампа за робочим столом та віцепрезидента Джей Ді Венса, який пив чай чи каву. Поруч зі столом — стілець, на якому за кілька хвилин з'явився президент Франції Емманюель Макрон. У дописі українського політика вказано, що потрібно завершити війну і надати Україні гарантії безпеки. Посадовець не уточнив деталі розмови з Трампом та чи продовжиться підтримка США.

"Говорили сьогодні про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової. Дякую всім, хто допомагає!" — ідеться у дописі Зеленського.

На порталі Білого дому поки що немає публікацій щодо зустрічі лідерів країн G7 і розмови з Зеленським. Остання новина — про виділення 500 млрд дол. на безпеку кордону. Згадок про війну РФ та Україну, датованих 24 лютого, не відшукалось.

Зазначимо, Фокус писав про позаплановий візит Емманюеля Макрона у Вашингтоні, який відбувся 24 лютого. На відео з Білого дому показали лімузин французького лідера. Політик вийшов з авто і рушив всередину, при цьому його не зустрічав Дональд Трамп.

Перед цим відбувся дистанційний діалог між Трампом та Зеленським. Трамп заявив, що український президент має підтримку 4% і тому є тираном, який повинен провести вибори. У відповідь Зеленський повідомив, що має 57% підтримки громадян, а лідер США перебуває у "російській інформаційній бульбашці".

Нагадуємо, 21 лютого журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі X написала, чи готовий Дональд Трамп бачити Володимира Зеленського на переговорах щодо завершення війни. Тим часом віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла про хід укладання угоди, за якою США отримають українські корисні копалини.