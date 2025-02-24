Макрон прибув до Білого дому на зустріч із Трампом: що відомо (відео)

Президент США Дональд Трамп не вийшов на поріг Білого дому, щоб привітати президента Франції Емманюеля Макрона, свідчать кадри з місця подій.

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Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Білого дому для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Це перший візит першого європейського лідера до Трампа, який місяць тому офіційно став 47 американським президентом. Про приїзд Макрона і про деталі зустрічі у Вашингтоні розповіло агентство Reuters.

Агентство зауважило, що головна тема розмова двох політиків — це завершення російсько-української війни, на яке Європа та США мають різні точки зору. Під час перебування Макрона у Білому домі має відбутись телефонна розмова лідерів країн-членів Великої сімки, потім — переговори щодо України та РФ. За підсумками спілкування планують провести пресконференцію. Час виходу до преси — 14 год. за східним часом (21 год. за Києвом).

На відео порталу C-SPAN можна побачити, як лімузин з прапорами США та Франції зупинився на порозі Білого дому, з нього вийшов чоловік, схожий на Макрона. Дональд Трамп не зустрічав французького президента.

Інші деталі про зустріч Макрона і Трампа Reuters не повідомило. На сторінках соцмереж лідерів Франції та США, на порталі Білого дому та Єлисейського палацу поки що немає коментарів щодо візиту 24 лютого.

Макрон і Трамп — деталі

Зазначимо, 24 лютого видання Politico розповіло, яка ціль зустрічі Макрона і Трампа. На думку аналітиків, європейці намагаються втримати Білий дім від "принесення в жертву" України. При цьому є сподівання, що українці й надалі будуть отримувати допомогу з двох напрямків — з США та Європейського Союзу. Крім того, в Україні може з'явитись миротворчий європейський контингент розміром в 30 тис. осіб. У статті наголошується, що візит Макрона — незапланований. Крім того, 27 лютого Вашингтон відвідає ще один європейський лідер — прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер. Мета його візиту — така ж, як у французького президента, заголосило Politico.

Тим часом Дональд Трамп у серії попередніх заяв пояснив, що зможе досягнути миру, оскільки президент РФ Володимир Путін начебто хоче припинити загибель мільйонів людей. У зв'язку з цим відбулась зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії. Після цього медіа повідомили, що можлива особиста зустріч Трампа і Путіна, яка, ймовірно, відбудеться до кінця лютого.

20 лютого видання The Telegraph розповіло про деталі мирного плану, який допоможуть втілити європейці. Журналісти повідомили, що європейський миротворчий контингент може розміститись у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. Мета контингенту — захищати інфраструктурні об'єкти та розвідка.

Нагадуємо, 23 лютого президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію, на якій, серед іншого, описав деталі угоди про мінерали, яку пропонують США. Того ж дня глава ГУР Міноборони Кирило Буданов висловився щодо того, коли може завершитись війна: протягом найближчого тижня чи до кінця 2025 року.