Дональд Трамп робить приголомшливий поворот у зовнішній політиці США: Росія з кожним днем набуває статусу стратегічного партнера, а не агресора. Американський лідер звинувачує владу України в тому, що вона "дозволила розв'язати війну", повідомили оглядачі The New York Times.

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Організувавши переговори з Росією, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що припиняє міжнародну ізоляцію його російського колеги Володимира Путіна і прагне зробити РФ стратегічним партнером Штатів. Такий висновок зробили оглядачі газети The New York Times (NYT).

Президент Штатів хоче здійснити один із найбільш приголомшливих поворотів у зовнішній політиці США. Після завершення Другої світової війни американські лідери бачили загрози спочатку в Радянському Союзі, а потім у Росії. Трамп робить усе можливе, щоб перетворити її на союзника, зазначає видання.

На думку авторів статті, Трамп готовий відмовитися від союзників Америки заради досягнення спільних цілей з Путіним. Росія може не понести відповідальності за розв'язану війну і масові вбивства в Україні, адже Трамп робить припущення, що саме Київ спровокував Москву на вторгнення.

"Вам [українській владі] не слід було цього починати [воювати з Росією]. Ви могли б укласти угоду [з Москвою]. Зараз у вас таке керівництво, яке дозволило розв'язати війну. Ця війна взагалі не повинна була статися", — наводить газета слова Трампа.

Трамп при цьому не виголосив жодного докору на адресу Росії, яка вперше вторглася в Україну 2014 року, вела весь цей час гібридну війну і почала повномасштабне вторгнення 2022 року з метою повної окупації країни, вказують оглядачі.

"Це ганебний поворот назад 80-річної американської зовнішньої політики. Ми по суті легітимізуємо агресію для створення сфер впливу", — поділився думкою директор з досліджень зовнішньої та оборонної політики в Інституті підприємництва США Корі Шаке.

Нагадаємо, Трамп був незадоволений тим, що українська влада обурилася ходом переговорів США і Росії в Саудівській Аравії. За словами Трампа, рейтинг президента Володимира Зеленського впав на 4%, а країну "рознесли в пух і прах".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов раніше звертався до українців після російсько-американської зустрічі в Ер-Ріяді. Він написав лише одне слово "вистоїмо".