Зеленский поговорил с Трампом: какие итоги встречи лидеров G7 (видео)

Во время совещания лидеров стран "Большой семерки" обсуждали реальный план завершения войны, заявил президент Владимир Зеленский. Также думали над тем, как не допустить новой агрессии РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Общение состоялось во время встречи лидеров стран-членов "Большой семерки". По мнению Зеленского, разговор прошел неплохо. Итоги контакта с Трампом и совещания G7 озвучены во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента.

Зеленский подтвердил, что во время совещания G7 состоялся дистанционный разговор с Дональдом Трампом. Украинский политик назвал этот разговор "хорошим". Кроме того, президент выразил надежду, что США продолжат поддерживать Украину и не потеряют единство с партнерами из Европейского Союза.

"Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран Большой Семерки под председательством Канады. Мы очень надеемся, что Соединенные Штаты продолжат поддержку вместе с другими партнерами. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Штатами", — сказал Зеленский.

Зеленский и Трамп — детали разговора 24 февраля

На странице Facebook президента Зеленского размещен фрагмент встречи "Большой семерки". На мгновение появился кабинет в Белом доме: показали Дональда Трампа за рабочим столом и вице-президента Джей Ди Венса з чашкой в руке. Рядом со столом — стул, на котором через несколько минут появился президент Франции Эмманюэль Макрон. В заметке украинского политика указано, что нужно завершить войну и предоставить Украине гарантии безопасности. Чиновник не уточнил детали разговора с Трампом и продолжится ли поддержка США.

"Говорили сегодня о необходимости гарантий безопасности для Украины и реальные пути, как обеспечить прекращение этой российской агрессии и недопущения никакой новой. Спасибо всем, кто помогает!" — говорится в заметке Зеленского.

На портале Белого дома пока нет публикаций о встрече лидеров стран G7 и разговоре с Зеленским. Последняя новость — о выделении 500 млрд долл. на безопасность границы. Упоминаний о войне РФ и Украины, датированных 24 февраля, не отыскалось.

Отметим, Фокус писал о внеплановом визите Эмманюэля Макрона в Вашингтон, который состоялся 24 февраля. На видео из Белого дома показали лимузин французского лидера. Политик вышел из авто и двинулся внутрь, при этом его не встречал Дональд Трамп.

Перед этим состоялся дистанционный диалог между Трампом и Зеленским. Трамп заявил, что украинский президент имеет поддержку 4% и поэтому является тираном, который должен провести выборы. В ответ Зеленский сообщил, что имеет 57% поддержки граждан, а лидер США находится в "российском информационном пузыре".

Напоминаем, 21 февраля журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X написала, готов ли Дональд Трамп видеть Владимира Зеленского на переговорах по завершению войны. Между тем вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала о ходе заключения соглашения, по которому США получат украинские полезные ископаемые.