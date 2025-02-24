Доступ к полезным ископаемым: Украина и США вышли на завершающую стадию переговоров, — Стефанишина

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина говорит, что переговоры прошли "очень конструктивно", и надеется на скорейшее одобрение документа в Вашингтоне.

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Переговоры о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США дошли до завершающей стадии, почти все ключевые детали уже согласованы, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина в соцсети X (ранее — Twitter) 24 февраля.

Соглашение о редкоземельных металлах находится на завершающей стадии Фото: Скриншот

По словам чиновницы, украинская и американская стороны близки к завершению переговоров по соглашению о добыче полезных ископаемых.

"Переговоры прошли очень конструктивно, почти все ключевые детали согласованы", — отметила Стефанишина.

Она добавила, что команды переговорщиков стремятся быстро согласовать и подписать документ.

"Мы надеемся, что лидеры США и Украины как можно быстрее подпишут и одобрят его в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед", — сказала вице-премьер.

Напомним, 24 февраля СМИ писали о том, как команда Трампа склоняет Украину к соглашению о добыче полезных ископаемых. По словам собеседников издания The Economist, переговоры ведутся агрессивно со стороны представителей США, а последний вариант меморандума был "катастрофическим" для Украины.

22 февраля СМИ со ссылкой на собственные источники также отмечали, что условия соглашения по ресурсам Украины претерпели резкие изменения в последней редакции. По данным инсайдеров, США якобы требовали создать специальный фонд, 100% собственности которого будет закреплено за Штатами, куда Украина должна делать взносы до достижения суммы 500 млрд долларов. Украинская сторона требовала снизить сумму до 100 млрд долларов.