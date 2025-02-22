СМИ пишут о резких изменениях условий сделки по ресурсам Украины: все, что известно (инфографика)

Источники СМИ говорят, что теперь США якобы требуют создать специальный фонд и предоставить его им в 100% собственность. При этом Украина должна будет делать туда взносы, пока не наберется 500 млрд долларов. Тем временем в ОП требуют снизить цифры до 100 млрд.

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В пятницу, 21 февраля, Украина получила от американской стороны обновленную версию соглашения по использованию природных ископаемых. Данный проект документа о редкоземельных металлах оказался на порядок жестче, чем вариант, который предоставил в Киеве министр финансов США Скотт Бессент, пишет NV со ссылкой на источники, работающие над редакцией нового проекта соглашения.

Согласно новому предложению партнеров, за США будет закреплено 100% собственности будущего фонда, который американская сторона предлагает установить на уровне $500 млрд. При этом Украина должна вносить две трети взносов поступлениями от добычи, а США — треть, которую уже предоставила в виде оружия. При этом Америка не берет на себя никаких обязательств по инвестициям.

Данное соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. При этом, как отмечается, доходы от портов не входят в договор.

Американская сторона считает соглашение по минеральным ресурсам Украины исключительно коммерческое, поэтому выносит гарантии безопасности за пределы этой договоренности.

Источники, имеющие отношение к работе над контрактом, считают новый проект более жестким, чем предыдущий. Однако они склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием.

Минеральные ресурсы Украины. Добывающий потенциал. Фото: nv.ua

Журналисты The New York Times уточняют, что в новом документе говорится, что Соединенные Штаты намерены предоставить долгосрочное финансовое обязательство, чтобы помочь Украине развиваться экономически после войны, в том числе путем инвестирования в развитие природных ресурсов и инфраструктуры страны.

Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, которые в настоящее время оккупированы Россией. В случае их освобождения доля доходов от минеральных ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66%.

Новый проект соглашения: что ответила Украина

NV сообщает, что Украина передала спецпредставителю президента США Киту Келлогу свои предложения договора. В частности, Киев предлагает уменьшить размер будущего фонда с 500 млрд долл до 100 млрд долл.

Также украинская власть передала пожелания относительно встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, чтобы они лично продолжили обсуждение всех возможных условий соглашения.

Собеседник издания отметил, что Владимир Зеленский сомневался, стоит ли ему подписывать соглашение, однако склоняется к тому, что документ в каком-то улучшенном виде надо будет подписать.

В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что правительство начнет работать над соглашением о природных ресурсах Украины с понедельника, 24 февраля, и что в обмен на доступ к своим недрам Украина хочет получить конкретные гарантии безопасности.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить от воюющей страны редкоземельные металлы на сумму около 500 миллиардов долларов, на самом деле Украина не обладает такими запасами.