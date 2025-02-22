ЗМІ пишуть про різкі зміни умов угоди щодо ресурсів України: усе, що відомо (інфографіка)

Джерела ЗМІ кажуть, що тепер США нібито вимагають створити спеціальний фонд і надати його їм у 100% власність. При цьому Україна повинна буде робити туди внески, поки не набереться 500 млрд доларів. Тим часом в ОП вимагають знизити цифри до 100 млрд.

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У п'ятницю, 21 лютого, Україна отримала від американської сторони оновлену версію угоди щодо використання природних копалин. Даний проєкт документа про рідкоземельні метали виявився на порядок жорсткішим за варіант, який надав у Києві міністр фінансів США Скотт Бессент, пише NV з посиланням на джерела, які працюють над редакцією нового проєкту угоди.

Згідно з новою пропозицією партнерів, за США буде закріплено 100% власності майбутнього фонду, який американська сторона пропонує встановити на рівні $500 млрд. При цьому Україна має вносити дві третини внесків надходженнями від видобутку, а США — третину, яку вже надала у вигляді зброї. При цьому Америка не бере на себе жодних зобов'язань щодо інвестицій.

Ця угода охоплює не тільки мінеральні копалини, а й газ і нафту. При цьому, як зазначається, доходи від портів не входять до договору.

Американська сторона вважає угоду щодо мінеральних ресурсів України виключно комерційною, тому виносить гарантії безпеки за межі цієї домовленості.

Джерела, які мають стосунок до роботи над контрактом, вважають новий проєкт жорсткішим, ніж попередній. Однак вони схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням.

Мінеральні ресурси України. Видобувний потенціал. Фото: nv.ua

Журналісти The New York Times уточнюють, що в новому документі йдеться про те, що Сполучені Штати мають намір надати довгострокове фінансове зобов'язання, щоб допомогти Україні розвиватися економічно після війни, зокрема й шляхом інвестування в розвиток природних ресурсів та інфраструктури країни.

Новий проєкт угоди також включає положення про доходи з територій, які нині окуповані Росією. У разі їхнього звільнення частка доходів від мінеральних ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66%.

Новий проєкт угоди: що відповіла Україна

NV повідомляє, що Україна передала спецпредставнику президента США Кіту Келлогу свої пропозиції договору. Зокрема, Київ пропонує зменшити розмір майбутнього фонду з 500 млрд дол до 100 млрд дол.

Також українська влада передала побажання щодо зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні, щоб вони особисто продовжили обговорення всіх можливих умов угоди.

Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Зеленський сумнівався, чи варто йому підписувати угоду, однак схиляється до того, що документ у якомусь покращеному вигляді треба буде підписати.

Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що уряд почне працювати над угодою про природні ресурси України з понеділка, 24 лютого, і що в обмін на доступ до своїх надр Україна хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз до Києва угоду про доступ до рідкоземельних металів України, однак президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір отримати від країни, що воює, рідкоземельні метали на суму близько 500 мільярдів доларів, насправді ж Україна не володіє такими запасами.