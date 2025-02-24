Доступ до корисних копалин: Україна та США вийшли на завершальну стадію переговорів, — Стефанішина

Віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина каже, що переговори пройшли "дуже конструктивно", і сподівається на якнайшвидше схвалення документа у Вашингтоні.

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Переговори про угоду щодо рідкоземельних металів між Україною і США дійшли завершальної стадії, майже всі ключові деталі вже узгоджені, повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина в соцмережі X (раніше — Twitter) 24 лютого.

Угода про рідкоземельні метали знаходиться на завершальній стадії Фото: Скриншот

За словами урядовиці, українська та американська сторони близькі до завершення переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

"Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені", — зазначила Стефанішина.

Вона додала, що команди перемовників прагнуть швидко узгодити та підписати документ.

"Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", — сказала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, 24 лютого ЗМІ писали про те, як команда Трампа схиляє Україну до угоди про видобуток корисних копалин. За словами співрозмовників видання The Economist, переговори ведуться агресивно зі сторони представників США, а останній варіант меморандуму був "катастрофічним" для України.

22 лютого ЗМІ з посиланням на власні джерела також зазначали, що умови угоди щодо ресурсів України зазнали різких змін в останній редакції. За даними інсайдерів, США нібито вимагали створити спеціальний фонд, 100% власності якого буде закріплено за Штатами, куди Україна має робити внески до досягнення суми 500 млрд доларів. Українська сторона вимагала знизити суму до 100 млрд доларів.