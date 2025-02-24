Впервые США против: в ООН приняли две резолюции по российско-украинской войне (результаты)

Американская резолюция о "конфликте РФ и Украины" набрала на четыре голоса меньше, чем предложение ЕС, в котором говорилось о вторжении россиян, свидетельствуют результаты голосования в ООН.

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24 февраля 2025 года состоялась Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций, на которой рассматривались резолюции по российско-украинской войне. Дипломаты получили сразу два документа. Одну резолюцию предложил Европейский Союз и в ней осуждалось российское вторжение. США впервые за трехлетнюю историю войны не поддержали такое мнение. Фокус собрал информацию о результатах голосования ООН и о резолюции, которую все же поддержали американцы.

Результаты голосования по предложению ЕС появился в аккаунте X европейского сообщества. Резолюцию в поддержку Украины приняли. Были голоса против и среди них — впервые США и, как всегда, РФ и Беларусь.

Результаты голосования в ООН 24 февраля 2025 года за предложение ЕС:

"поддержали" — 93,

"не поддержали" — 18, среди них США, РФ, Беларусь, Судан, Буркина-Фасо и др;

"воздержались" — 65.

Европейский Союз также опубликовал текст резолюции в поддержку Украины. В документе указано, что в 2022 году началось вторжение РФ, которое привело к гибели людей и его следует немедленно прекратить.

"С обеспокоенностью отмечая, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину продолжается в течение трех лет и продолжает иметь разрушительные и долгосрочные последствия не только для Украины, но и для других регионов и глобальной стабильности", — говорится в первом абзаце документа.

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ООН и Украина — что произошло 24 февраля

Сразу после голосования за резолюцию ЕС представители стран-членов ООН рассмотрели предложение США. Текст американской резолюции также поддержали, говорится в заметке журналиста Остапа Яриша в X.

Результаты голосования в ООН 24 февраля 2025 года за предложение США:

"поддержали" — 89;

"не поддержали" — восемь, и среди них РФ, Беларусь, Мали, Никарагуа, Нигер, Судан и др;

"воздержались" — 70.

Отметим, ранее Фокус писал об изменении позиции США в ООН по вопросу российско-украинской войны. Новая резолюция американцев состояла из утверждения, что мир оплакивает жертв, и при этом "стороны конфликта" призывают к миру. При этом не упоминается, что РФ — страна-агрессор, которая вторглась на территорию соседнего государства.

Между тем издание Bloomberg исследовало телевизионные интервью советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолца и министра обороны США Пита Гегсета. Как выяснилось, оба американские чиновники ни разу не назвали РФ страной-агрессором.

Напоминаем, 20 февраля на портале Конгресса США появился законопроект, который предлагает вывести США из состава ООН. Между тем 24 февраля состоялась встреча стран-членов G7, во время которой президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Дональдом Трампом.