Республиканцы инициировали выход США из ООН: что известно (документ)

ООН потеряют треть финансирования, если США выйдут из этой международной организации, написали журналисты. Сенаторы-республиканцы планируют отменить любое сотрудничество.

Сенатор от Республиканской партии Майкл Ли вместе с группой коллег-однопартийцев подготовил законопроект о выходе Соединенных Штатов Америки из Организации объединенных наций. Политики планируют отменить закон от 1945 года, а также отменят соглашение о пребывании ООН в Нью-Йорке и все финансирование. О деталях закона рассказывается на портале Сената США.

20 февраля сенатор Майк Ли зарегистрировал законопроект о полном прекращении членства в ООН (Disengaging Entirely from the United Nations Debacle (DEFUND) Act). Соавторами документа являются республиканцы — Марша Блэкберн, Рик Скотт, Марджори Тейлор Грин и другие. Кроме того, глава комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Майк Роджерс и представитель Чип Рой покажут новый закон в Палате представителей в пятницу 21 февраля.

Законопроект состоит из шести страниц, на которых описывают следующие действия США:

отменяют законы о членстве в ООН, в частности — Акт об участии ООН 1945 года и Акт о соглашении о штаб-квартире ООН;

прекращают финансовую поддержку ООН;

запрещают участие в любых миротворческих операциях;

отменяют дипломатический иммунитет для должностных лиц ООН;

выходят из Всемирной организации здравоохранения и других конвенций;

устанавливают новые правила взаимодействия с ООН, в частности — каждый контакт будет требовать одобрения Сената.

Авторы законопроекта о выходе США из ООН объяснили, почему хотят это сделать. Например, по мнению Майка Ли, тяжело заработанные американцами деньги не должны идти на то, что противоречит ценностям и распространяет тиранию и фанатизм. Сенатор Марша Блэкберн говорила о том, что США были "дойной коровой", а тем временем ООН финансировала террористов ХАМАС.

Агентство Fox News сообщило о размерах финансирования, которое ООН получает от США. Согласно данным Council on Foreign Relations, речь идет о 18 млрд долл., выделенных, например, в 2022 году. Эта сумма составляет треть всех средств, которые предоставляют остальные члены этой международной организации, добавили журналисты.

Отметим, после выборов в ноябре 2025 года Республиканская партия получила большинство в Палате преставителей (218 республиканцев против 215 демократов) и в Сенате (53 против 45).

США и ООН — детали

С первых дней вторжения РФ представители США в ООН поддерживали Украину и называли россиян "агрессорами". Например, в январе 2024 года представитель Роберт Вуд назвал заявления Кремля "цинизмом высшего порядка". Заявление прозвучало в ответ на выступление главы МИД Сергея Лаврова, который говорил, что война продолжается, поскольку Украина продолжает борьбу.

Напоминаем, 20 февраля издание Reuters сообщило, что США отказываются согласовать резолюцию ООН в поддержку Украины. В то же время 3 января украинские политики раскритиковали отчет ООН о нарушении прав человека на российско-украинской войне.