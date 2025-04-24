СМИ: Гегсет потребовал себе гримерку прямо в здании Пентагона, а теперь открещивается

Министр обороны США Пит Хэгсет приказал обустроить в здании своего ведомства мейкап-студию, где можно бы было гримироваться для выступлений в телеэфирах.

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Об этом сообщает вещатель CBS News.

По информации его источников, цена вопроса должна была составить около 400 тыс. долларов, однако впоследствии идею отвергли, — вероятно, вспомнив, что нынешняя администрация Белого дома наоборот провозглашала своей целью сокращение расходов.

Сам Хегсет отреагировал довольно резко. В заметке в соцсети Х он заявил, что не было "ни приказов, ни макияжа". Зато предложил установить в мужских уборных оборонного ведомства автоматы по продаже тампонов — мол, "левацким СМИ это должно понравиться".

Фото: Скриншот

CBS News напоминает, что до назначения министром обороны Пит Хэгсет был соведущим утреннего шоу на телеканале Fox News. Также вещатель утверждает, что в начале этого года в Пентагоне отремонтировали так называемую green room — помещение, где можно передохнуть перед публичным выступлением. Там поставили новый стул и большое зеркало с подсветкой для макияжа.

Ранее издание The New York Times писало, что Пентагон при руководстве Гегсета превращается в "хаос и бессмыслицу". В частности, чиновники Пита Гегсета во время встречи по вопросам помощи ветеранам несколько часов делились впечатлениями от похода в стрип-клуб.

Сам Пит Хэгсет недавно выступил с заявлением о якобы "новой концепции Вашингтона" в отношении стран Европы, которые являются членами НАТО. Глава Пентагона посоветовал европейцам защищать себя самим, а не полагаться на Штаты.